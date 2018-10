La plantilla del Real Madrid está dolida. Al menos eso es lo que aseguró Santiago Hernán Solari que se había encontrado en su primera toma de contacto con el primer equipo después de que asumiese el cargo del destituído Julen Lopetegui.

El técnico argentino debuta hoy como timonel blanco en el choque de ida de los dieciseisavos de la Copa del Rey ante el Melilla. Una primera oportunidad para revertir la situcación al tratarse de un rival, sobre el papel, bastante asequible.

El equipo ha llegado esta mañana a tierras melillenses sin algunos de sus pesos pesados, a los que Solari ha dado descanso, pero con Sergio Ramos al frente.

El capitán del Real Madrid ha publicado esta mañana un mensaje en las redes sociales en el que ha reconocido que la plantilla se siente responsable de la complicada situación que atraviesa el club, pero también apelando a la oportunidad de dar la vuelta a la crisis de resultados del equipo.

«Somos conscientes y nos sentimos responsables de esta situación. Pero no es momento de hablar, es momento de actuar. El primer paso empieza hoy», escribió el central andaluz.

We’re aware and feel responsible for this situation. But this is no time to talk, it’s time to act. Today’s the first step #HalaMadridpic.twitter.com/SUB59Ot8nT