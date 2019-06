Real Madrid Las arriesgadas decisiones de Zidane Moldea un Madrid con algunas medidas impopulares como las de Llorente, Ceballos o James

Se cuentan con los dedos de una mano los jugadores del Real Madrid que se fueron de vacaciones con un aprobado en sus notas finales. Uno de ellos fue Marcos Llorente, pieza clave en la etapa de Solari en el banquillo blanco (noviembre 18 - marzo 19) . El mediocentro llegó a la titularidad gracias a una lesión de Casemiro, y la oportunidad no la dejó escapar. Minutos de calidad en una posición monopolizada por el brasileño en los últimos cuatro años, siendo pieza clave en la consecución del Mundial de clubes, donde fue nombrado MVP de la final.

«La vida puede cambiar de la noche a la mañana. Me quedo en el Real Madrid, seguro», dijo el canterano tras la conquista en Abu Dabi. Seis meses después, Llorente ya es jugador del Atlético e historia en el club blanco: «Es duro porque a nadie le gusta que su jefe le diga que no te quiere», aseguró ayer Julio, tío y representante de Marcos.

Ceballos, ¿cesión o venta?

El traspaso del canterano al Atlético es una de las arriesgadas decisiones que ha tomado Zidane en su regreso al Real Madrid. El entrenador francés, tras dos meses y medio de casting, decidió que había un tercio de la plantilla que no le valía para su nuevo proyecto en el banquillo blanco, y en ese cupo estaban jugadores jóvenes y con talento como Llorente, o Ceballos.

El interior de Utrera llegó al Madrid en el verano de 2017, en una apuesta de club más que de entrenador. Entonces, Zidane venía de ganar el doblete y no creyó que el equipo necesitara demasiados retoques, pero la dirección deportiva vio en Ceballos una oportunidad de mercado. Mejor jugador del Europeo sub 21 de aquel año, en el que la selección acabó como subcampeona, sus 15 millones de euros de cláusula eran un caramelo para los grandes de Europa. El Madrid puso 16,5, un ‘kilo’ y medio más de lo obligado, y Ceballos firmó un contrato de seis temporadas. A Zidane no le se rizaron ni las pestañas.

El francés nunca creyó en las cualidades del exbético, negándole continuidad y minutos de calidad, y el guión no ha cambiado tras su vuelta. Junto a Llorente y Bale, fue el primer jugador en saber por boca de Zidane que no tendría minutos en el Madrid. Su fantástico Europeo sub 21 en Italia, donde tiene a España en semifinales y va camino de repetir como MVP, ha subido su caché hasta los 50-60 millones, pero no ha cambiado la opinión de Zidane. No le quiere en su plantilla y el Madrid debate si le es más rentable venderlo ya este verano, o cederlo con una opción a recompra.

Reguilón, sin hueco

Zidane tampoco piensa contar con Reguilón, otro de los pocos jugadores que se libra del suspenso de la pasada temporada. El fichaje de Mendy y la confianza absoluta en la recuperación de Marcelo, le dejan sin hueco en la plantilla, pero a diferencia de Ceballos nunca será vendido. La cesión es la vía de salida para el canterano.

La elección de Courtois y la invitación de salida para Keylor Navas es otra de las medidas más impopulares del técnico francés, que edificó sus tres Champions consecutivas con el costarricense como titular y que, en este caso, no ha tomado la decisión que realmente él hubiera querido.

Algo que sí sucederá con James Rodríguez. Tras dos años cedido en el Bayern de Múnich, el colombiano regresa a la capital de España con Zidane de nuevo como entrenador, lo que hace imposible verle de blanco. Su notable Copa América le ha hecho preguntarse al madridismo por qué no se queda, pero Zidane es inflexible. No le quería antes y no le quiere ahora en su plantilla y, con ya solo dos años de contrato el Madrid está obligado a vender a James, en una operación que rondará los 50 millones. Decisiones todas ellas atrevidas de Zidane, en el Real Madrid presidido por Florentino con más peso en la parcela del entrenador.