Real Madrid El apasionante reto de Lopetegui El entrenador del Real Madrid no lamenta la marcha de Cristiano y la considera un acicate para su etapa en el Madrid

Julen Lopetegui, entrenador del Real Madrid, aseguró este lunes en rueda de prensa que será un reto "apasionante" reinventar a un equipo sin Cristiano Ronaldo, que salió del club este verano para fichar por el Juventus después de nueve temporadas en la entidad madridista. El técnico vasco analizó la actualidad del Real Madrid después de dirigir sus primeros veinte entrenamientos en catorce días al frente de su banquillo. Por primera vez, habló sobre la marcha de uno de los mejores jugadores de la historia del club.

"Evidentemente, hay que reconocer a uno de los jugadores más importantes de la historia reciente del Real Madrid. Manifestó su deseo de irse y el club le facilitó su salida reconociendo su legado. Ahora estamos contentos de que Bale esté con nosotros y convencidos de que va a hacer un gran año. Nos va a dar su mejor versión y trabajaremos por ello", destacó. "Cuando llegué al club, todavía estaba, pero pronto manifestó su decisión de salir. A partir de ahí, como entrenador es un reto apasionante reinventar un equipo sin Cristiano, competitivo, con ambición y que opte a todos los títulos. Ese reto lo vamos a hacer con grandes jugadores y con la plantilla que tenemos", agregó.

Para Lopetegui, Gareth Bale y Karim Benzema, han trabajado de una manera "extraordinaria" en el primer tramo de la temporada e insistió que todo su equipo tiene una gran oportunidad de reinventarse tras la salida de Cristiano Ronaldo. "Sobre todo quiero resaltar la palabra equipo por encima de una individualidad. Dicho esto, tenemos grandes individualidades y esperemos que formen un gran equipo", comentó.

"El reconocimiento explícito de lo que ha sido Cristiano ha sido así. La grandeza del Real Madrid está por encima de todo. Pero que hablara con él o no ya no importa nada. Le deseo toda la suerte del mundo. Trataremos de agrandar nuestro camino. Es un reto exigente reinventar el equipo con la salida de un jugador determinante", apuntó.

Keyloy y Bale

Cuestionado por la continuidad de Keylor Navas en el Real Madrid, reconoció que ha hablado con el portero costarricense, recordó que lleva temporadas "siendo decisivo" y dejó claro que está convencido de que seguirá en el conjunto blanco. Sobre Gareth Bale, indicó que tiene una "magnífica" oportunidad para demostrar el futbolista que lleva dentro. Además, informó de que habló con el jugador galés para explicarle el sistema de juego que tendrá su equipo y manifestó que, "de momento", está "alineado" con su propuesta.

Asimismo, cuestionado por si el Real Madrid necesita fichajes para reforzar su plantilla, no quiso hablar de "hipótesis" porque prefiere hablar de realidades: "Soy un entrenador de la plantilla que tenemos. Estoy convencido de que vamos a afrontar todas las exigencias del Real Madrid", dijo. "Tenemos pendientes en breve seis fichajes: Ramos, Varane, Modric, Kovacic, Marcelo y Casemiro. Estamos encantados con el equipo que tenemos. Estamos convencidos que vamos a luchar por todos los objetivos. Vamos a estar preparados para ellos. Felices y contentos con el equipo. Si no viene o no se va ningún jugador, seré un entrenador feliz, estoy convencido".

Sobre Vinicius Junior, una de las caras nuevas del Real Madrid, explicó que es un futbolista "tremendamente joven" que es "muy bueno para la edad que tiene". "A todos los efectos es jugador nuestro, entrenará con nosotros y dispondrá de los minutos que consideremos. Es un chico que genera ilusión. Trabajaremos con él para ayudarle a esa adaptación al fútbol europeo".

Por último, habló sobre el partido ante el Manchester United: "En estos partidos, lo básico es un poco el nivel de preparación y seguir dando pasos adelante. Siempre están los matices del equipo de enfrente. El United está más adelantado que nosotros en su preparación. Trataremos de competir con eso. Hay jugadores que no vamos a tener porque han entrenado poco. El Manchester nos pondrá las cosas muy complicadas", concluyó.