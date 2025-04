Ancelotti-Casemiro, el abrazo que tardó en llegar

El verano de 2014 fue uno de los periodos estivales de mayor felicidad en la era moderna del Real Madrid . Tras doce años detrás de ella, la Décima por fin brillaba en el museo del Santiago Bernabéu, y junto a ella una Copa ... del Rey épica, ganada en la final de Mestalla al Barcelona con un gol inolvidable de Bale. Todo eran buenas noticias, pero para un jugador en concreto la alegría no era completa. Casemiro pasó de héroe en la Champions a ser invitado a salir del club. Todo en apenas dos meses: «Es lo mejor para ti, sumar una temporada en la élite siendo titular», le dijeron en el club. El billete era de ida y vuelta, pero ni siquiera eso le consolaba. Solo la absoluta confianza del presidente, Florentino, que le comentó antes de irse que triunfaría en el Madrid, le sacó una media sonrisa.

Casemiro derribó la puerta del Madrid el 2 abril de 2014 , en plenos cuartos de final de la Champions. Ese día el equipo blanco defendía en Dortmund el 3-0 de la ida, pero a la media hora ya perdía 2-0. Uno de los partidos de mayor sufrimiento del Madrid en Europa en este siglo... hasta que Casemiro pisó el Signal iduna Park. Sustituyó en el minuto 70 a un Illarra hecho mantequilla, y desde entonces el Borussia dejó de existir. Con solo 22 años y apenas una decena de partidos con el Madrid, el pivote brasileño ya mostró de lo que era capaz. El pero fue que su decisiva influencia en el pase a semifinales no fue motivo suficiente para que Ancelotti confiara en él el resto del torneo ni lo quisiera en la plantilla 2014-15.

Sevilla, Inter y Oporto fueron los tres pretendientes del brasileño, que acabó por escoger al equipo luso tras una charla telefónica de 15 minutos con Lopetegui, su técnico entonces. Y no se equivocó. Fue uno de los mejores jugadores en Do Dragao y regresó con galones en el verano de 2015, pero ya no estaba Ancelotti en el banquillo. Una de las primeras charlas que mantuvo el italiano tras su vuelta, el pasado año, fue con el propio Casemiro, para transmitirle que sería una de las piezas más importantes del equipo. Fue su disculpa por aquella desacertada decisión que, por cierto, jamás le ha echado en cara el brasileño. Todo lo contrario: «Yo no jugaba mucho por los jugadores que había. Estaba Xabi Alonso, uno de mis profesores, pero también Khedira y Di María , que entonces jugaba por dentro. Irme cedido era normal. Estaba en pleno aprendizaje».

De hecho, Casemiro solo ha tenido palabras de elogio cuando se le ha preguntado por Ancelotti en esta primera temporada de su segunda etapa: «En 2014 aprendí mucho de él, hablaba en bastantes ocasiones conmigo, me tenía cariño y siempre me decía que triunfaría en el Madrid. Es un señor del fútbol, que sabe mucho, y siempre nos ayuda y aporta. Un entrenador muy cercano al que admiro».

A Casemiro le ha sorprendido la ambición e ilusión con la que sigue trabajando Ancelotti , a pesar de su dilatada experiencia y de haberlo ganado todo a sus 63 años. Y Carletto es consciente que tiene al mejor ‘5’ del mundo, aunque hace ocho años decidiera que debía demostrar sus virtudes fuera del Madrid: «Nunca he tenido un pivote como él. No hay copias de Casemiro en el mercado. Es un jugador único. Pueden jugar otros jugadores como pivote, pero con otras características. Por ejemplo, Camavinga sale muy bien con el balón, pero no tiene la habilidad táctica de Casemiro».

Ausencia en el Etihad

Es precisamente esa impagable cualidad la que no tuvo el Madrid en Mánchester hace ocho días, pero sí tendrá esta noche en la vuelta en el Bernabéu ante el City. Recuperado de su lesión muscular, el regreso de Casemiro es fundamental para lograr el equilibrio que se necesita en un partido donde se debe remontar un gol en contra y hay que compensar mejor que nunca el balance defensivo: «Casemiro nos va a ayudar. Su vuelta refuerza ese aspecto defensivo en el que no estuvimos tan bien en la ida», explicó ayer Ancelotti». «Significa mucho para nosotros. Es una pieza muy importante para nuestro juego. Casemiro es fundamental en la corrección de errores y en las ayudas», sentencia Modric.