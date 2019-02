Real Madrid 100 días con Santiago Solari El técnico argentino disputa su primer clásico en una día especial

Lunes 29 de octubre de 2018, A las 21.00, 24 horas después del hiriente 5-1 en el Camp Nou, el Real Madrid hace público un contundente comunicado: «La Junta Directiva ha acordado resolver el contrato que vinculaba al entrenador Julen Lopetegui con el club. Entendemos que existe una gran desproporción entre la calidad de la plantilla del Real Madrid, que cuenta con 8 jugadores nominados al próximo Balón de Oro, algo sin precedentes en la historia del club, y los resultados obtenidos hasta la fecha. Será sustituido provisionalmente por Santiago Solari, quien dirigirá al primer equipo a partir de mañana martes». Y así fue.

La mañana del 30 de octubre, el hasta entonces técnico del Castilla tuvo su estreno en Valdebebas con el primer equipo. Hoy, 6 de febrero, Solari cumple 100 días como entrenador del Real Madrid, y lo hace con el primero de una serie de partidos de trazo grueso que marcarán el destino de su equipo, y el suyo propio, aunque el argentino prefiera mirarlo desde otra perspectiva: «Los que nos dedicamos a esto, lo hacemos porque nos encanta la competencia. Para mí, la hora de la verdad son todos los partidos. Desde el primer amistoso de pretemporada hasta el último de la temporada».

El primer clásico de Solari como entrenador del Real Madrid llega en un día especial, y también en el mejor momento del ejercicio para los blancos, que además pueden presumir de tener la enfermería vacía. Una gran noticia pero también un dolor de cabeza: «Va a ser mi lista más difícil porque será la que más jugadores se queden fuera por decisión técnica», confesó Solari.

La sombra de Zidane

No han sido sencillos estos algo más de tres meses del argentino en el banquillo del Madrid. Solari recorre los mismo pasos de Zidane -del filial directo al primer equipo, a mitad de temporada y sin experiencia alguna en la élite-, pero con matices importantes. El equipo está en un año de transición, tras una época gloriosa en la que la gran mayoría de jugadores ha llenado su estómago de trofeos. Además, Solari no tiene el carisma del francés y tampoco la hipnotizadora admiración de afición y jugadores, enamorado desde el primer minuto de Zizou: «Perderé en todas las comparaciones con Zidane. Mejor dejarle tranquilo en su grandeza y mejor no nos comparemos con él porque es incomparable», reconoció el argentino en su primera comparecencia de prensa.

En estos cien días, el Madrid de Solari ha logrado que la temporada no fuera el drama que con Lopetegui se empezaba a vislumbrar. Cierto es que ha habido derrotas impropias de la historia del club, como ante el Eibar en Ipurúa o el CSKA en el Bernabéu pero el balance general es positivo, teniendo en cuenta en qué estado recogió Solari al equipo. Ahora, en Liga el Madrid ya es tercero, a solo dos puntos del Atlético y, aunque parece complicado alcanzar al Barcelona, ocho por encima, al menos se tiene la sensación de que se apretará hasta que las matemáticas digan lo contrario. En Copa, el equipo está en semifinales, ronda que no alcanzaba desde hacía cinco temporadas. Y en Champions, el emparejamiento con el Ajax es idóneo para meterse por noveno curso consecutivo en cuartos del torneo continental. Todo ello sin olvidar que hace mes y medio Solari ya levantó su primer título, el Mundial de Clubes, cuarto en cinco años para el Madrid.

Ahora, iniciado febrero, llegan los meses decisivos para el desenlace de la temporada, y la visita al Camp Nou de hoy será el pistoletazo de salida a cuatro semanas frenéticas donde se jugará su futuro en las tres competiciones.

Un calendario lleno de espinas y de decisiones extrañas, como es jugar contra el Barcelona con 24 horas menos de descanso, tanto en la ida como en la vuelta de la Copa del Rey. Un escalón más que superar y que no ha gustado nada al club ni al entrenador: «Es como mínimo curioso, pero es la Liga la que tiene que dar las explicaciones a este asunto. Lo que espero es que no sea deliberado», argumentó ayer Solari, que como jugador del Real Madrid visitó el Camp Nou en seis ocasiones, cinco de Liga y una de Champions, sumando dos victorias, dos empates y dos derrotas. Esta noche, lo hará por primera vez como entrenador, la fecha en que cumple cien días como técnico blanco, para jugarse la mitad del billete que da acceso a la final de Copa del próximo 25 de mayo en el Benito Villamarín de Sevilla.