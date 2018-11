Real Madrid Ramos: «Faltaron actitud y ganas» El capitán hace dura autocrítica: «No hubo ganas ni actitud y cuando no tenemos eso nos convertimos en un equipo vulgar»

Tomás González-Martín

Sergio Ramos habló primero del desastre sufrido en Éibar y después entró a matar en el caso de dopaje que le atribuye Football Leaks. Criticó al equipo por su falta de entrega en Ipurúa. Fue duro, claro: «Cuando el resultado es negativo entras en una dinámica que no puedes levantar. El equipo no se sintió bien, todo nos salió mal, a ellos les salió todo bien y hay que felicitar al rival. Pero no hay excusas, porque cuando no echamos las ganas de rival nos convertimos en un equipo vulgar. Hay que hacer autocrítica y mejorar. Cuando no tienes actitud todo es más complicado. Nos faltaron ganas. El equipo físicamente no está mal, sino que faltaron actitud y ganas. Ellos la tuvieron. Cuando no llegas a tiempo y no tienes la intensidad del adversario ocurre esto. Hay que estar junto cuando se gana y cuando se pierde». Fue una crítica rotunda al grupo por parte del jefe en el campo.

Dichas las cosas tan claras, Ramos atacó el litigio de las acusaciones de dopaje sufridas ayer: «Es una tema difícil, complicado, que hay que destacar. Respecto a quien ha hecho esa acusación, actuaremos con mi equipo legal y tomaremos medidas. Siempre he cumplido y no he cometido ninguna irregularidad en los doscientos controles antidopaje que habré pasado en mi carrera».

Conocía lo que sucedió. Lo esperaba: «Nos avisaron hace mes y medio cuando nos amenazaron de la noticia. Y sabíamos que iba a salir y tomaré medidas porque quieren manchar mi imagen».

El jugador no admitió esas amenazas y estaba preparado: «Los que tienen que hablar son mis ayudantes y tomaremos medidas legales. Nunca he cometido ninguna irregularidad».