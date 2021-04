Real Madrid Sergio Ramos intervino para frenar el acoso de los barcelonistas a Gil Manzano Los jugadores azulgranas se enfrentaron al colegiado en el túnel del Di Stéfano con palabras altisonantes que el árbitro no recogió en el acta. Los pupilos de Zidane están «hartos de que todos nuestros triunfos los pongan ellos en duda»

Tomás González-Martín SEGUIR Actualizado: 11/04/2021 18:44h

Los jugadores del Real Madrid estaban tan perplejos como molestos. «Una vez más, el Barcelona no sabe perder». Los pupilos de Zidane señalaban una realidad que les molesta: «Nunca pierden porque nosotros hemos ganado, si pierden es por el árbitro. Estamos hartos de que todos nuestros triunfos los pongan ellos en duda». Y los pusieron en duda Piqué, con su diálogo con Gil Manzano al final del partido, y todos sus compañeros, los que sí jugaron el clásico, que protestaron airadamente al colegiado en el campo, una actitud que se agravó en el túnel de los vestuarios del Di Stéfano. «Hubo palabras altisonantes y malas formas ante Gil Manzano», indican algunos de los presentes. Palabras que, por cierto, no recogió en el acta el juez de la contienda.

«Hubo muy malas formas de algunos jugadores del Barcelona sobre el árbitro en el túnel de vestuarios», señalan algunos de los presentes

Mientras Piqué bajaba al césped a dialogar con Gil Manzano y protestarle por no descontar más minutos, el otro gran capitán, Sergio Ramos, que tampoco jugó, tuvo que intervenir en los pasillos de los vestuarios del estadio Di Stéfano para frenar el acoso de los jugadores azulgranas sobre el colegiado. Unas actitudes que deberían ser sancionadas.

Naval, el delegado barcelonista, quiso frenar tanto las protestas de Piqué en el campo como las de sus compañeros en el túnel, pero no tuvo mucho éxito.

Los barcelonistas se quejaban a Gil Manzano por no señalar como penalti la caída de Braithwaite en el área del Real Madrid, tras un leve agarrón de Mendy, y le criticaban también por no añadir un minuto más en el tiempo añadido. «El árbitro no señaló penalti porque no es penalti», indicó Zidane al preguntarle por la jugada en cuestión.