Real Madrid Sergio Ramos, baja ante el Celta El capitán no viaja por precaución, tras sufrir un golpe en una tibia frente al Atalanta. Zidane le gradúa. El sevillano completó la primera parte del entrenamiento con el grupo, pero se ejercitó en solitario cuando aumentó la intensidad

Tomás González-Martín Actualizado: 19/03/2021 19:49h

Sergio Ramos no viaja a Vigo con el Real Madrid. Jugó frente al Elche y el Atalanta y no se medirá al Celta mañana. El capitán no viaja por precaución, tras sufrir un golpe en la tibia izquierda frente al Atalanta. Zidane le reserva por precaución y piensa en el Liverpool y en el clásico del 10 de abril.

El sevillano completó la primera parte del entrenamiento con el grupo y participó en los rondos. Sin embargo, cuando subió la intensidad en la segunda parte de la sesión realizó su preparación en solitario, hecho que expresaba que no estaría en la lista de Zizou.

La baja no compromete la presencia del andaluz en la concentración de la selección española para el inicio de la fase de clasificación del Mundial de Qatar 2022, con tres partidos previstos a partir del jueves de la próxima semana tres partidos ante Grecia, Georgia y Kosovo. La idea es que el capitán se una al resto de sus compañeros en Las Rozas y que Luis Enrique decida en función de las sensacions de Ramos.

Zinedine Zidane ha convocado a diecinueve jugadores para el partido en Balaídos, incluido el delantero Hugo Duro, de las categorías inferiores. Siguen como bajas Odriozola, Carvajal, Mariano y Hazard.

Esta es la convocatoria:

Porteros: Courtois, Lunin y Altube.

Defensas: Militão, Varane, Nacho, Marcelo y Mendy.

Centrocampistas: Kroos, Modrić, Casemiro, Valverde e Isco.

Delanteros: Benzema, Asensio, Lucas V., Vini Jr., Rodrygo y Hugo Duro.