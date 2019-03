Real Madrid Ramos arengó al vestuario y recriminó a Isco no viajar con el equipo en el autobús El capitán pidió respeto a la figura del entrenador y expuso a sus compañeros que hay que luchar por ser segundos en la Liga y, quien no esté comprometido, que se borre

Tomás González-Martín @tgm46 Actualizado: 08/03/2019 13:54h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Sergio Ramos discutió con el presidente del Real Madrid en el fragor del enfado tras el 1-4 del Ajax, pero al día siguiente cogió el toro por los cuernos y se reunió con la plantilla para dar un vuelco al ambiente y a la crisis de situación. El capitán manifestó ante el plantel que quedan doce partidos y hay que aspirar al menos a ser segundos en la Liga. Zidane y Mourinho optan a coger ese barco en junio.

El sevillano mantuvo una dura charla con sus compañeros en Valdebebas. El capitán reunió a la plantilla en el vestuario, sin el cuerpo técnico. El mensaje fue claro: hay que luchar los partidos que quedan para terminar dignamente la temporada; hay que luchar los partidos que restan, con el segundo puesto como objetivo. Ramos recluyó a la plantilla en el vestuario de la ciudad deportiva. El capitán pidió que se cerraran filas entorno al cuerpo técnico.

Valladolid es una final de dignidad para el equipo, que debe ganar partidos por profesionalidad y respeto al club y a la afición; así lo dijo Ramos al grupo en el vestuario

Solicitó respeto al entrenador, aunque Solari no guste a varios hombres como Isco, Marcelo y Bale, que han sufrido la suplencia con el argentino. Pidió a sus compañeros compromiso y profesionalidad hasta que acabe la temporada. En este contexto, aludía a estos jugadores que menos están contando para Solari o que incluso están enfrentados con él, como es el caso de Isco.

Fue claro en lo que deben de hacer estos futbolistas: o se suben al barco o se borran de jugar. Los que quieran permanecer deben seguir al cien por cien dándolo todo por el equipo. Ramos sabe que con los últimos resultados, eliminados de Copa y de Champions, el grupo está muy tocado. La charla buscaba la reacción de sus compañeros. Sabe que en el vestuario se le respeta y que debe liderar la crisis. Nadie más habló durante esta charla. Con una excepción: Isco. Sergio Ramos le echó en cara lo ocurrido antes del partido frente al Ajax. El jugador malagueño quiso disculparse con sus compañeros. Francisco Alarcón supo a las seis de la tarde que no sería convocado por Solari para el duelo con el Ajax y decidió abandonar la ciudad deportiva e irse por su cuenta al Santiago Bernabéu. Mariano, también descartado, sí viajó en el autobús con el plantel. Isco reconoció su error y pidió perdón a sus compañeros. Dicho esto, sí estuvo en el vestuario con los jugadores al final del partido. No es cierto que no acudiera la vestuario. El gesto de Isco no sentó bien al vestuario. Ramos le ha insistido que el vestuario está por encima de las diferencias personales con el entrenador. Habrá que ver si la charla surte efecto y el equipo responde en los próximos partidos.

Valladolid es una final de dignidad. El Real Madrid se juega mucho y los jugadores lo saben. Ellos se juegan su futuro. Los fichajes serán cuestión de otros y vendrán en julio. Hoy, gran parte del plantel debe asegurarse su continuidad ganando por profesionalidad.