Real Madrid ¿Quién se subirá al avión del Madrid rumbo a Canadá? Zidane sigue con exceso de jugadores y el lunes afrontará su primera criba. Bale y Keylor Navas, las principales incógnitas en el inicio de la pretemporada

Ya estrenado julio, sinónimo de revuelo en el planeta fútbol porque es cuando el mercado se vuelve loco del todo, el Real Madrid negocia estos días con aparente normalidad, solventada ya la primera tanda de presentaciones e inmerso el club en buscar salidas para aligerar el vestuario. Sobran fichas, bastantes de hecho (unas diez, más incluso si llegan otros jugadores en el futuro), y no parece que se vayan a cerrar demasiadas operaciones de inmediato.

Se han ido Marcos Llorente (Atlético de Madrid) y Mateo Kovacic (Chelsea), pero el Madrid no ha resuelto varios de los serios problemas que tiene Zinedine Zidane sobre la mesa. El próximo lunes regresa el grupo a Valdebebas, día para los abrazos, para comparar los morenos y para las pruebas médicas de rigor, y el técnico tendrá que abordar entonces una serie de tareas aún no resueltas mirando a la cara a jugadores con los que no cuenta. Habrá una primera criba porque el martes parte el equipo rumbo a Canadá con la excepción de los futbolistas que hayan disputado la Copa América o el Europeo sub 21, a los que les corresponde unos días más de vacaciones.

Están ya en la rampa de salida Raúl de Tomás (se irá al Benfica) y Theo Hernández (al Milán), y Zidane tiene más o menos claro que no dará billetes ni a Reguilón ni a Ceballos. El lateral, al que le han cerrado la puerta con la contratación de Ferland Mendy, se irá cedido al Sevilla de Julen Lopetegui. Ceballos, después de reivindicarse con su notable Europeo sub 21, no gusta al francés. De hecho, muy claro debe tener Zidane que le van a reforzar el centro del campo (bailan los nombres de Pogba, Van de Beek, Eriksen...) teniendo en cuenta que ya están fuera Llorente y Kovacic y que el mencionado Ceballos, que prefiere una cesión, no se quedará en la casa blanca.

El resto, a priori, si se subirá al avión para trabajar esos primeros días antes de disputar la International Champions Cup en Estados Unidos. En cierto modo, el club quiere presentar a sus principales jugadores en esta competición amistosa que deriva en un buen pellizco de euros y, de paso, espera que a los más cuestionados les dé por ofrecer algún destello y poder así negociar en condiciones ante las posibles ventas.

El asunto más peliagudo, seguramente, es el de Gareth Bale, del que no hay más noticias que su deseo de continuar. «No tiene intención de salir del Real Madrid y está listo para comenzar la próxima semana la pretemporada. Tiene contrato hasta 2022», dice Jonathan Barnett, su agente. El galés, de todos modos, no ha hecho muy buenas migas con Zidane (ni un minuto en las tres últimas jornadas de la pasada Liga y tiranteces en la primera etapa del técnico en el Madrid) y, pensando en hacer caja para abordar operaciones más ambiciosas en el mañana, es el profesional con mayor valor en el mercado. Eso sí, no constan ofertas por él.

Keylor Navas y la portería

Otra patata caliente es la de Keylor Navas, el guardameta en el que confiaba Zidane hasta que se le dio a entender que la portería, por edad y otros aspectos, debía ser para Thibaut Courtois. Al costarricense, orgulloso, le gustaría competir en igualdad para ganarse el puesto, pero si se impone la idea del club se vería relegado a un segundo plano que no quiere volver a asumir. Eso sí, no pondrá fácil su salida y sus exigencias son muy altas. En esa posición también falta por resolver el futuro de Luca Zidane.

James Rodríguez vuelve para irse otra vez, y Zidane y el Madrid también estudiarían las salidas de Vallejo y Mariano e incluso la de Lucas Vázquez y también la de Isco si llega alguna propuesta desorbitada por el andaluz, demasiado intermitente.