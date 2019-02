Un mes que puede decidir la temporada del Real Madrid

C. T.

El sorteo de las semifinales de la Copa del Rey del viernes dejó un clásico como regalo para los amantes al fútbol. Real Madrid y Barcelona volverán a verse las caras en esta competición y lo harán por partida doble: primero en el Camp Nou y luego en el Santiago Bernabéu. El próximo miércoles comenzará un arduo mes para el club blanco, que tendrá como pistoletazo de salida el clásico de la ida de 'semis' del torneo del KO.

Unos días después de que el Barcelona viaje a la capital, el Real Madrid visitará el Wanda Metropolitano para disputar el derbi liguero. Los de Santiago Solari no pueden permitirse fallar si no quieren seguir perdiendo opciones de luchar por una Liga que ya de por sí parece demasiado difícil. Además, un partido de este tipo no sirve para la especulación. Este será el sábado 9.

Pocas fechas después, llegará la ida de los octavos de la Champions League contra el Ajax. El Real Madrid viajará a Holanda para intentar traerse de vuelta un buen resultado y encarrilar así la eliminatoria. Un año más, buena parte de las esperanzas de la plantilla están en esta competición, que se ha conquistado en cuatro de los últimos cinco años.

«Los dos grandes subrayan el cansancio psicológico que generan estos clásicos, que supera al meramente físico».

Los dos siguientes partidos serán de Liga, con la visita del Girona al Santiago Bernabéu y la salida al campo del Levante. Acto seguido, llegará un doble clásico. Primero, la vuelta en el Santigo Bernabéu de los octavos de Copa. Un billete para la final está en juego. Después, la visita del Barcelona al estadio blanco para jugar el correspondiente clásico de Liga. Del resultado en estos dos partidos dependerá mucho el futuro del Real Madrid en las competiciones nacionales.

Para cerrar este carrusel, el Ajax vendrá a Madrid el 5 de marzo. El pase a los cuartos de la Champions está en juego y el Real Madrid sabrá entonces, cuando finalice este encuentro, en cuántas competiciones sigue vivo. Puede verse clasificado para la siguiente ronda europea, en la final de Copa y en la pelea por la Liga, o apeado de toda opción a un título. Todo se juega en un mes, en ocho partidos en los cuales hay tres clásicos, un derbi y unos octavos europeos.