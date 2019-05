Fútbol El plan de verano del Real Madrid Zidane descarta UCLA y elige Montreal para el stage de pretemporada. Jovic y Hazard podrían ser anunciados la próxima semana

El Real Madrid 2019-2020 ya está en marcha. Los futbolistas ya han comenzado sus vacaciones —aunque en el caso de los internacionales se verán cortadas durante diez días para cumplir con el compromiso con sus selecciones—, pero en los despachos el descanso no existe y es ahora cuando comienzan los tres meses con más trabajo del año.

Florentino Pérez, José Ángel Sánchez y Zinedine Zidane tendrán un contacto diario para conocer todas las novedades de las salidas y entradas en la plantilla. El plan de renovaciones de futbolistas que son claves para el francés comenzó ayer con el anuncio de Kroos y seguirá a lo largo de la semana. Asentar la columna vertebral es innegociable para Zidane, por lo que se esperará de este modo a la próxima semana para hacer oficial el anuncio de las primera caras nuevas, teniendo en cuenta que antes de la llegada del técnico galo ya se hicieron públicas las de Rodrygo y Militao.

Primeros fichajes

Jovic y Hazard tienen todos los números para ser los dos primeros fichajes en anunciarse. En el caso del delantero serbio, el tema económico es el que aún no ha hecho que se concrete la compraventa. Los 80 millones que pide el Eintracht no está dispuestos a pagarlos el club blanco, más cercano a una cifra que no supere los 60 kilos. Terminada ya la Bundesliga y la Liga, es el momento para sentarse a negociar y finiquitar el traspaso.

En cuanto a Hazard, hasta el jueves 30, después de la final de la Europa League, no se hará ningún anuncio público. El Chelsea está centrado en ganar la segunda competición europea y hasta entonces no habrá movimientos. El belga llegará a la capital de España por una cantidad que rondará los 100 millones de euros y con uno de los mejores sueldos de la plantilla. Con Mbappé y Neymar siendo una utopía, el galáctico de este verano será Hazard y así será remunerado.

Pero no solo de altas y bajas se habla estos días en el Bernabéu. Una decisión ya tomada por Zidane es la de cambiar el plan de trabajo de la pretemporada. El Madrid ya tenía cerrado las instalaciones de UCLA, en Los Ángeles, para realizar el stage de pretemporada, pero el francés ha descartado esta opción para volver a Montreal, donde en el verano de 2016 se empezó a cocinar el gran doblete blanco del siglo, Liga y Champions. Las instalaciones del Montreal Impact, franquicia de la MLS, dejaron muy satisfecho a Zidane, además de disfrutar de un mejor clima y un ambiente más tranquilo, teniendo en cuenta el jaleo que siempre se monta alrededor del Madrid allá donde va.

La plantilla regresará al trabajo el lunes 8 de julio y el martes 9 ya volará a Canadá, donde estará hasta el día 20. La madrugada del 20 al 21 jugará su primer partido de la International Champions Cup, contra el Bayern, en Houston. La del 23 al 24, lo hará en Meryland, ante el Arsenal, y del 26 al 27 en New Jersey, contra el Atlético. Luego, la Audi Cup en Múnich, con el Tottenham como rival en semifinales, y por último el trofeo Bernabéu, antes de que el fin de semana del 17 y 18 de agosto se inicie la Liga.