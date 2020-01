Copa del Rey Las Pistas, viaje a los orígenes del fútbol de barro El Real Madrid se juega su pase a los octavos de Copa en un césped helado, con hoyos y propenso a lesiones de gravedad

El temporal Gloria no anuncia para las nueve de la noche condiciones meteorológicas extremas en Salamanca, a pesar de la nevada que ayer cayó sobre la ciudad charra, pero eso no quiere decir que el Real Madrid se vaya a jugar su pase a octavos de final de la Copa en una alfombra roja. Todo lo contrario. Le esperan dos grados de temperatura, césped helado y propenso a lesiones, y vestuarios con caldera de agua caliente limitada que hará que quizás más de un madridista tenga que quitarse el sudor entre tiritonas: «Todos los jugadores, también yo mismo, empezamos a jugar al fútbol en campos en mal estado. Sabemos dónde vamos a jugar. Para muchos habrán pasado ya años, pero todos hemos jugado en campos con dificultades», confesó Zidane ayer en Valdebebas.

El guante lo recoge hoy en ABC Juan Góngora, uno de los jugadores más carismáticos de la plantilla de Unionistas, que explica con detalle lo que le espera al Real Madrid esta noche en Las Pistas: «Es bueno que sean conscientes de dónde vamos a jugar. Es un estadio atípico, porque realmente su función principal es la del atletismo. Por eso el césped está en tan malas condiciones. Aquí se entrenan habitualmente muchos lanzadores de martillo, lo que provoca que haya bastantes hoyos. Es un campo muy propenso a lesiones, y lesiones de gravedad. En cada vestuario hay cuatro duchas, y hay que ducharse rápido porque el agua caliente vuela. Un par de banquetas de madera, perchas y taquillas de toda la vida. Estas son las pésimas condiciones que tenemos, pero es lo que hay. Nosotros estamos ya acostumbrados y seguro que los jugadores del Madrid, que también empezaron desde abajo, se acordarán de sus inicios. Ahora, cuanto más tarden se acostumbren, peor para ellos y mejor para nosotros»

Enfado con el Ayuntamiento

El futbolista andaluz detalla la infraestructura en la que conviven con una mezcla de orgullo y tristeza. El total desinterés del Ayuntamiento de Salamanca por Unionistas y por Las Pistas no ha sido óbice para que un club de solo de siete años de historia ya juegue en Segunda B y se mida hoy en Copa a todo un Real Madrid, pero el consistorio nada tiene que ver en este triunfo del fútbol de siempre: «Ha sido bochornoso cómo se ha comportado el Ayuntamientos estos días. Ellos son los responsables del deterioro de Las Pistas y de no habernos permitido jugar con gradas supletorias, pero el club ha sido fiel a sus principios y los jugadores hemos ido de la mano con ellos».

Principios inquebrantables e innegociables, impropios del fútbol de hoy. Unionistas ha aprobado esta semana, con un cien por cien de votos a favor de sus 2.800 socios, el rechazo a patrocinios provenientes de casas de apuestas y negocios relacionados con la explotación sexual. Además, se han convertido en el primer club de la historia del fútbol español en formar parte de Common Goal. El uno por ciento de sus ingresos en taquilla serán donados a la iniciativa solidaria de Juan Mata.

De hecho, el dinero le es tan secundario a Unionistas, que ha elegido jugar en su campo ante el Madrid a cambio de dejar de ingresar la mitad de lo previsto, unos 200.000 euros. Para ello, el plan era duplicar el aforo, actualmente en 4.000 aficionados, con gradas supletorias, pero no encontró en el Consistorio el visto bueno para la licencia y eso le ha pasado factura. Habrá lleno en Las Pistas, pero la recaudación será la mitad, de 100.000 euros, y a esa cantidad habrá que descontarle 20.000 de gastos por la mejora de las torretas de luz y el pago de la indemnización a la empresa con las que habían firmado instalar las gradas supletorias: «Este club es especial. Aquí la mayoría de la gente trabaja gratis. No ven ni un duro. Su filosofía es ejemplar. Y aunque el Ayuntamiento nos ignore, haremos todo lo posible para que los 4.000 aficionados que vengan disfruten de un partido único».

Precedente en la plantilla

Góngora ya jugó contra el Madrid en Copa en 2010: «Fue con el Real Murcia. 0-0 en la ida y 5-1 en el Bernabéu. Cristiano me dio su camiseta y ahora quiero la de Sergio Ramos. Aunque no venga, ya he movido hilos para que me la puedan traer (risas)... pero que no se confíen. Esto no va solo de pedir camisetas. Somos un equipo fuerte en casa y le vamos a poner en apuros. Nadie nos va a quitar el sueño de poder eliminar al Real Madrid en Las Pistas», sentencia Góngora.