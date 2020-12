Real Madrid ¿Qué le pasa al Real Madrid? Radiografía de una situación crítica Puede caer eliminado en la fase de grupos de la Champions y en Liga muestra también mucha debilidad Zidane pone en juego su puesto en los tres próximos partidos: Sevilla y Atlético en Liga, y Monchengladbach en Europa

No había terminado aún el partido en Kiev cuando el teléfono de Florentino Pérez empezó a echar humo. El Real Madrid estaba perdiendo contra el Shakhtar y ya no dependía de sí mismo para meterse en los octavos de final de la Champions, compleja situación que se unía a la mala racha en Liga, donde suma uno de los últimos nueve puntos. El panorama no podía ser más negro, y en la cabeza de muchos madridistas una inquietud ¿Está Zidane al borde del despido? Todo es posible en los próximos días.

El club niega que esté cuestionado y que se haya hablado con Pochettino o Raúl, los dos nombres que han sonado como candidatos a sustituirle, pero tampoco asegura su continuidad con rotundidad. Los tres próximos partidos, en Liga ante el Sevilla en el Pizjuán y contra el Atlético en Valdebebas, y en Champions contra el Borussia Monchengladbach, se antojan decisivos para el futuro de Zidane. Los encuentros domésticos, ante dos serios candidatos a pelear por la Liga, son una oportunidad idónea para revertir la negativa dinámica y acercarse al liderato, y en Europa todo cambió tras la victoria del Inter en Alemania, que le devolvía al Madrid la opción de clasificarse por sus méritos sin atenerse a otros resultados: «Este equipo se transforma cuando juega una final, y el miércoles contra el Borussia tenemos una final», reflexionaba un peso pesado de la entidad.

Y mientras el equipo juega con fuego en Champions y se desengancha de la Liga demasiado pronto, el aficionado vive en soledad el enfado que tiene por lo que está viendo en este primer tramo de la temporada. La ausencia del contacto directo de los hinchas con sus jugadores desde mediados de marzo, momento del estallido de la pandemia, puede llevar a engaño al equipo porque hace nueve meses que no se oyen silbidos, pero la realidad es que los seguidores están bastante mosqueados. Ni la Liga conquistada hace solo cuatro meses ablanda a una afición que siempre ha sido muy exigente y que ve ahora actitudes y aptitudes que no gustan. O el equipo reacciona o el regreso del público puede ser otro factor en contra del Madrid.

Florentino -Fichajes sin influencia tras CR7

Del divorcio entre Cristiano Ronaldo y el Real Madrid han pasado ya más de dos años y medio, pero la cicatriz ahí sigue bien marcada. Lógico si hablamos del futbolista más importante de la historia del club blanco junto a Di Stéfano. Fue el líder del mejor Real Madrid de la era moderna y su vacío aún presente evidencia el drama de su salida, pero Cristiano se quiso ir y el club entendió que tenía que respetar el deseo del jugador. Hasta ahí poco que reprochar a la figura del presidente, pero quizás otra cosa es cómo se ha gestionado el recambio tras su traumática baja.

La política de fichajes de Florentino nada tiene que ver con la de años atrás. La irrupción de los clubes estado, la burbuja del mercado o la crisis del coronavirus han provocado prudencia en las arcas del Real Madrid. Se ha apostados por jóvenes talentos y no tanto por cracks, como hacía el mandatario blanco en su primera etapa, y eso tiene su riesgo. El músculo financiero ya no es propiedad exclusiva de la entidad de Chamartín, coyuntura que dificulta la captación de estrellas y la que ha llegado, de momento, ha salido cruz. Hazard encadena una lesión tras otra, los Vinicius, Rodrygo, Odegaard y compañía aún están muy verdes y los dos nueves sustitutos de Cristiano Ronaldo -Mariano y Jovic- están muy lejos del nivel del futbolista portugués.

También es verdad que ha habido aciertos, como son los casos de Mendy y Courtois, pero la sensación que tiene el madridismo es que este Real Madrid no tiene ahora mismo futbolistas que marquen la diferencia. Futbolistas que por sí solos intimiden a cualquier rival de España y de Europa, como ocurría cuando Cristiano Ronaldo jugaba de blanco. Seguramente, el Madrid no tiene en su plantilla a ninguno de los diez mejores jugadores del mundo. Está en la mano de Florentino Pérez revertir esto, con Mbappé y Haaland en la mirilla, pero de momento la plantilla es la que es y da para lo que da.

Zidane - Ni plan A ni B: no logra dar con la tecla

Hay una seña de identidad del Zidane entrenador que le ha hecho ganar mucho en muy poco tiempo como técnico. Comenzó en el mes de enero de 2016 su carrera en los banquillos, y casi cinco años después no ha habido nada ni nadie que le haya hecho cambiar su modo de gestionar una plantilla, cimentada en una innegociable política de rotaciones. El problema es que en esta segunda etapa ya no tiene un grupo de jugadores para que esta filosofía le salga bien, y seguramente en buena parte por su toma de decisiones.

No ha habido un entrenador bajo el mandato de Florentino Pérez con mayor autonomía que Zidane. No hace falta ir muy lejos. Este mismo verano dejó claro que no quería a Bale y James y ambos están ya muy lejos de la capital de España. Tampoco quiso en su momento a promesas de la cantera como Llorente o Reguilón, y también están fuera del club, y en ambos casos con niveles bastante brillantes. Otras gestiones de dudoso acierto han sido su insistencia en mantener cedido a Ceballos y en seguir manteniendo la confianza en Marcelo e Isco. Apuestas todas que han llevado su sello y que han empeorado el nivel de la plantilla.

Zidane llegó hace casi dos años al Madrid para iniciar una segunda etapa en la que debía levantar un dique respecto a lo logrado entre 2016 y 2018, pero no fue así. A pesar de sus primeras intenciones y afirmaciones en las que aseguraba que el equipo necesitaba cambios, la realidad es que el grueso del once titular y de la plantilla sigue siendo el mismo, y así es imposible evolucionar.

Tampoco tácticamente esta aportando novedades a un equipo con automatismos ya de sobra conocidos por sus rivales, y las lecturas que está haciendo de los partidos no están siendo las más adecuadas, como las de los cambios. Incluso en una época en la que se pueden hacer cinco sustituciones, sigue cambiando muy tarde y muy pocos efectivos, y eso también se paga.

Los jugadores - columna vertebral de edad avanzada

Si hacemos el ejercicio mental de recitar el once tipo que le ha dado tanta gloria al Real Madrid durante los últimos seis años, salen siete jugadores que todavía siguen siendo titulares. Carvajal, Ramos, Varane, Casemiro, Kroos, Modric y Benzema han sido incuestionables en esa primera etapa dorada de Zidane en la que se sumó tres Champions consecutivas, ganó una Liga y otros cuantos torneos internacionales. También fueron la principal materia prima para ganar el campeonato nacional de la pasada temporada, marcado por la pandemia. Y ahora, a las puertas de 2021, ahí siguen todos ellos como titulares incuestionables, pero con bastantes más años en su pasaporte.

Modric, Ramos y Benzema sobrepasan ya sobrados los 30 años. Kroos está a punto de cumplir 31, y Carvajal y Casemiro muy cerca de los 29. Siguen siendo jugadores muy buenos, pero sus piernas ya no tienen la juventud y la frescura que le hacían volar años atrás. Se ve a menudo en los partidos de este curso, cargado y comprimido como nunca por la tardanza de su inicio debido al coronavirus. La gasolina le dura al equipo entre 45 y 60 minutos, no más, y así es muy complicado competir en un fútbol tan físico como el de hoy.

La invisibilidad de Hazard, que tampoco es un niño -en menos de un mes cumplirá 30-, es otro hándicap que está pasando factura. El futbolista señalado para marcar la diferencia lleva año y medio en el Madrid y se ha perdido más del 60% de lo partidos por distintas lesiones. Cierto es que no tiene fortuna el belga, pero también hay que decir en su debe que en varias ocasiones se ha dejado llevar y ha mostrado una condición física inaceptable para un jugador de su estatus.

La tercera pata del banco que hace cojear el vestuario es la desgana de ciertos jugadores. Algunos por la falta de confianza que sienten de Zidane hacia ellos, como Vinicius. Otros, porque se consideran minusvalorados por su entrenador, como Isco. Y luego están casos que no tienen remedio ninguno, como el de Marcelo, que ya ha jugado los mejores cincuenta partidos de su carrera deportiva.