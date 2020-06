Real Madrid Once goles a favor y dos en contra, esa es la cuestión El Real Madrid basa su liderato en una gran defensa y en la eficacia ofensiva para solucionar los partidos. Casemiro: «Hay que valorar que defendemos todos y sumamos otro partido con la portería a cero»

El mejor Real Madrid en defensa. Es el punto de partida del liderato. Zidane reconoce que en el fútbol moderno esa virtud es esencial, pues su equipo tiene calidad para marcar. Once goles a favor y dos en contra en las cinco jornadas disputadas de la Liga del coronavirus. Esas dos eficiencias han labrado este primer puesto.

Zinedine Zidane habló de la relevancia del triunfo, del liderato y de la gran acción de Benzema en el gol de Casemiro, que volvía a la titularidad tras la sanción: «Es una victoria importantísima, pero la Liga se decidirá en la última jornada. Hay que pelear, hay que luchar. El Espanyol defendió muy bien en la primera parte y nosotros en la segunda parte fuimos mejores físicamente. Estoy muy contento con mis jugadores. Y ganar, ganar y ganar partidos no es fácil. Hay que felicitar a mis jugadores».

Valoró el taconazo de su compatriota: «No me sorprende nada de lo que hace Karim. Es un jugador que inventa cosas en el campo y el control, el taconazo y el pase son geniales. Puede ser una de las jugadas del campeonato. Es una jugada de equipo. Karim mejora cada año, porque se cuida. No sé hasta cuando jugará, hasta que él diga».

Casemiro: «El gol hay que dárselo a Benzema; yo le conozco y no me sorprende nada de lo que hace, sé lo que puede hacer, por eso voy a rematar»

Frenó a quienes ya le hacen campeón: «No noto que estemos ganando la Liga, esto se va a decidir en la última jornada. Mira lo difícil que es jugar contra el último. En esta Liga nunca se sabe. Me acuerdo de la Liga que ganamos, fue en la última jornada. Nada ha cambiado. Es muy complicado ganar cinco partidos seguidos, no solo por un tema físico, más por lo mental. Por eso estoy muy contento con mis jugadores». Hazard sufrió un golpe en un tobillo y se puso hielo: «Todos sabemos la posición de Hazard y donde está más cómodo. Ha recibido un golpe, pero no creo que sea nada más. No nos preocupa que lleve un gol, estamos contentos con lo que aporta al equipo».

Casemiro, autor del gol de la victoria, fue rotundo: «Son tres puntos más que hemos ganado, otra final que nos hemos llevado y vamos a por la Liga. En el gol que he marcado, sería injusto no hablar de la jugada de Karim. Es un taconazo de lujo, que me dejó casi sin portero. Además del mérito de Benzema, hay que dárselo también al equipo. Conozco a Benzema y para mí es normal que haga esto. La calidad de Karim no es de un nueve, es de un diez. Ya sé cómo juega y le pido el balón al espacio, luego viene ese taconazo increíble y el gol es de él».

Elogió la capacidad defensiva del Real Madrid: «Hemos defendido todos. Hay que valorar también que es otro partido con la portería a cero y eso es importante para la defensa. Estamos yendo partido a partido. Ahora tenemos que pensar en el Getafe, que va a ser un partido difícil. Tenemos que jugar con corazón y pasión porque queremos esta Liga. Este año somos de los equipos que menos encajamos en Europa y además con la calidad que tenemos arriba sabemos que vamos a meter un gol. Todavía queda mucho".