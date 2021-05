Real Madrid Las frases de Zidane que desvelan que se va... o se queda El entrenador del Real Madrid explicó con sensaciones sus despedidas como jugador, en 2006, y como entrenador en 2018, y dejó palabras que son válidas para describir lo que puede hacer ahora con su futuro

Zidane realizó hoy una rueda de prensa más abstracta de su carrera. Hoy, 15 de mayo, San Isidro, que se cumplen 19 años de su gran gol al Bayer Leverkusen en Glasgow, del gol que es imagen de la Champions, el francés dejó frases que invitan a pensar que se va dentro de diez días. Pero en otras frases dejó entrever que le encanta trabajar en el Real Madrid y le emociona.

Estas han sido las palabras que han puesto en vilo al Real Masdrid y al madridismo:

Zidane se marcha

1: «Lo que hago lo hago a tope y llega un momento en que las cosas... Es momento de cambiar»

2: «Pero cuando es el momento de cambiar es para todos, no para mí. Para el bien de los jugadores, del club, de las personas»

3: «No lo dejo porque es fácil decir que me quito, me giro y no quiero mirar, hay momentos en que tienes que estar y otros en que tienes que cambiar».

4: «Lo que hago lo hago a fondo y luego llega el momento de cambiar. Hay momento donde tú tienes que estar y otros que no».

Zizou se queda

1: «Estoy muy orgulloso del rendimiento del equipo, quizá es el año que más orgulloso me siento, pero siempre me he sentido bien con los jugadores».

2: «Llevo casi veinte años aquí y han sido muy buenos para mí, en el mejor club del mundo. Hoy estamos escribiendo, con este rendimiento, con tantas bajas, algo importante para este gran club».

3: «Tengo que gestionar los veinticinco jugadores sin mirar nombres, hay que respetar a los futbolistas y siempre lo he hecho».

4: «Estoy con las mismas ganas y disfruto cada momento. Cuando veo entrenar a mis jugadores me emociono».