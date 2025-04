Los mil obstáculos sorteados por Zidane

Los viejos sabios del Real Madrid dicen que para entrenar al Real Madrid no es fundamental ser un técnico de grandes virtudes tácticas, sino saber manejar once egos subidos de tono. Zidane es un artista del renacimiento en este sentido. Su sello de futbolista ... humilde que llegó desde la pobre barriada marsellesa de La Castellane a conquistar el Balón de Oro le otorga un aura que el jugador respeta cuando le escucha. La diferencia es que Zizou no esgrime esos éxitos con arrogancia para imponerse a sus pupilos. Se siente futbolista, lo dice, y se pone al lado del jugador para entenderle y decirle las cosas claras. El francés se dispone a celebrar hoy, si vence al Villarreal, su segundo título de Liga como entrenador, después de superar toda una carrera de obstáculos, externos e internos. Exteriores, por los golpes sufridos en diversos partidos de Liga, de Copa y de Champions. Internos, por los problemas generados por algunos profesionales de la plantilla, que el preparador intenta que no afecten al trabajo del grupo. Estos son los listones que el responsable del Real Madrid ha saltado para ser campeón , ayudado técnicamente por Dupont y su equipo de preparación física .

Conseguir que el caso Bale no rompa el ambiente No es un asunto baladí, es muy importante. El antagonismo entre Bale y Zidane existe desde hace tres años. El galés dijo que se quería marchar en Kiev en 2018, nada más sentenciar la decimotercera Champions con dos goles. El adiós de Cristiano evitó la marcha del británico, que ha continuado hasta hoy en la plantilla con evidentes actitudes de desapego que también sufrieron Lopetegui y Solari. El distanciamiento con Zinedine es sanguíneo y el retorno del marsellés al mando del equipo el 11 de marzo del año pasado devolvió el problema a la primera línea. Miren que Zizou le dio oportunidades para recuperarle, pero fue imposible. La falta de compromiso de Bale parece biológica. El entrenador ya no le hace ni calentar. Suma cinco encuentros sin jugar. Y el futbolistaresponde en la grada con actuaciones deplorables. El técnico ha conseguido que el problema no afecte a una plantilla molesta con su comportamiento. Zidane desearía que no siguiera en septiembre, porque el desgaste es enorme. Las críticas constantes de James Rodríguez Es otro problema interno que el entrenador ha driblado con técnica. James se marchó cedido al Bayern porque no tenía sitio con Zidane. Nunca hubo «feeling» entre el colombiano y el francés, un alejamiento que creció imparable desde hace tres temporadas ante las constantes declaraciones del centrocampista en la prensa de su país, que le considera un líder y le incita periódicamente a pedir explicaciones a su jefe. James ha vuelto a las andadas ahora. Intentó ser traspasado el verano pasado, no lo consiguió y a lo largo del curso se ha dedicado a entrar al capote de la prensa colombiana y generar controversia, porque su suplencia ha permanecido invariable. El técnico le ha dado oportunidades, pero se notó su falta de ritmo de competición. Sus manifestaciones constantes mientras el Real Madrid comenzaba a sumar estas nueve victorias consecutivas llevaron al jugador a tomar una posición. Dialogó en privado con Zidane y le dijo que si no era importante para él prefería no ser convocado y esperar su traspaso en agosto. Así ha sucedido. James no es convocado y puede marcharse con una última Liga en su palmarés. La eliminación en la Copa ante la Real Sociedad La Copa es la asignatura pendiente de Zidane. El Leganés le eliminó hace dos años. Zidane se culpó entonces por no alinear a muchos futbolistas titulares. La Real Sociedad volvió a noquearle este año. El 3-4 del conjunto donostiarra en el Bernabéu fue un aviso. Cuando el equipo pierde la disciplina defensiva es vulnerable. Fue un golpe intercalado en la lucha por la Liga. Derrota en Mallorca y pérdida del liderato El fracaso en Palma de Mallorca al perder por 1-0 frente al equipo de Kubo abrió una crisis interna para Zidane. Era la novena jornada. El Real Madrid perdió el liderato y el francés puso cruces. Ya sabía en quien podía confiar y en quien no. A partir de ese momento creyó en Valverde y en Rodrygo, que respondieron tres días después con la victoria ante el Galatasaray, 0-1, gol de Kroos, que salvó al equipo en una delicada situación de la entidad en la Champions. Fue un momento crítico bien resuelto. Los veteranos vieron las orejas al lobo. O reaccionaban o perdían el sitio. El equipo madridista se rehizo y vivió su mejor etapa en diciembre y enero. Antes de Navidad empató en Barcelona un clásico que debió ganar, perjudicado por el arbitraje, y llegó a enero al cien por cien, en tal medida que se adjudicó la Supercopa de España en Arabia Saudí. Pero en febrero llegó una recaída. Derrota ante el Levante, de nuevo pierde la cabeza El conjunto azulgrana venció 1-0 en el Ciudad de Valencia y el Real Madrid perdió el liderato del campeonato por segunda vez en la temporada. Era la jornada 25. Ramos reflexionaba que quizá alcanzaron la plena forma demasiado pronto, en enero, como demostraron en Arabia. El Real Madrid entraba en una fase de vaivenes. El Celta había empatado en el Bernabéu una semana antes. Cinco puntos se escaparon de golpe. Los hombres de Zizou parecían dejarse la Liga a jirones. El fiasco ante el Betis, previo al confinamiento La victoria ante el Barcelona, 2-0, goles de Vinicius y de Mariano, devolvió la confianza al equipo blanco y le otorgó el coeficiente particular a favor frente al máximo rival en caso de empate final a puntos. Pero el Real Madrid perdió 2-1 en su visita al Betis el 8 de marzo, cuatro días antes del confinamiento y de la interrupción de todas las competiciones. El plantel de Zinedine se dejaba el primer puesto del campeonato por tercera vez. La tendencia no era positiva. El encierro en casa permitió a Zidane y sus pupilos analizar su realidad. Transformaron la cadena de obstáculos en un reto a superar. Noticias relacionadas Los secretos de la preparación del Madrid durante el confinamiento

Las claves del renacimiento de Modric

Zidane: «Es el partido más difícil, saldremos a muerte»

