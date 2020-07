Real Madrid Los preparadores físicos analizan el final de Liga: «Nadie es capaz de jugar bien tres partidos seguidos» Cuatro preparadores físicos, José Luis San Martín, Jesús Paredes, José Tomás y Juan Manuel Pavón, analizan ante ABC cómo se trabaja para soportar este desgaste y el estado físico de los aspirantes al título

Tomás González-Martín Actualizado: 10/07/2020 08:16h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Vinicius podrá jugar hoy, superado el segundo test del coronavirus. Este Covid-19 traidor ha provocado situaciones límite en todos los ámbitos y el fútbol experimenta una de esas realidades únicas, quizá irrepetibles, en la historia del deporte rey. El líder de la Liga española ataca el más difícil todavía: se juega el campeonato con cuatro partidos en diez días, los tres últimos apretados en siete fechas. El promedio de distancia entre jornada y jornada será de 2,5 días, sesenta horas entre encuentro y encuentro. Es un hito insólito en el balompié, que se suma a los siete envites previos disputados en similares condiciones. En total, el Real Madrid se enfrentará a once rivales en 36 días.

Todos ellos son hechos pioneros en la historia del fútbol. La preparación física, el apoyo médico y la fisioterapia son factores esenciales para aguantar este ritmo, pues el cansancio acumulado pasa facturas muy altas. Se puede perder una Liga o la categoría con un hundimiento físico que llegue de súbito, porque el desgaste del profesional es enorme.

José Luis San Martín, expreparador del Real Madrid: «El Real Madrid tiene mejor nivel físico que el Barcelona. En San Mamés acabó muy bien y había jugado 64 horas antes frente al Getafe. Sacó con nota esos dos Miuras. Dupont lo ha hecho muy bien, es un especialista en recuperación física y el líder demuestra una gran capacidad aeróbica. Al Barcelona, sin embargo,no le veo tan bien físicamente, muchos de sus hombres juegan andando»

BC ha dialogado con cuatro preparadores físicos importantes para que expliquen cómo se trabaja con una plantilla y cómo se consigue rendimiento en una realidad complicada que nació el 12 de marzo cuando los futbolistas dejaron de entrenarse con sus compañeros y empezaron el confinamiento activo con sesiones en casa.

La recuperación es la clave

José Luis San Martín, un sabio de la preparación física del Real Madrid durante cuatro décadas, es rotundo: « El Real Madrid tiene hoy mejor nivel físico que el Barcelona. El líder ha trabajado muy bien los tres puntos fundamentales de la preparación, que son la capacidad aeróbica, la velocidad y la fuerza explosiva. Ha demostrado tener una capacidad aeróbica importante. En San Mamés acabó muy bien y venía de enfrentarse al Getafe 64 horas antes. Sacó con nota esos dos Miuras. Al Barcelona sin embargo, no le veo tan bien físicamente, muchos de sus hombres juegan andando».

El expreparador de Zidane, Roberto Carlos y Figo a principios de siglo elogió a Gregory Dupont, a quien los futbolistas destacan especialmente por su trabajo diario en el confinamiento casero: «Sé que ha realizado una gran labor. Cuando Zidane buscaba un preparador que sustituyera a Pintus habló con Deschamps y al final fue Dupont, que estaba en la selección francesa, el elegido. Es un especialista en la recuperación del futbolista, es un estudioso de ella. Francia ganó con Dupont el Mundial gracias a esa capacidad para reponer al jugador de los esfuerzos cada tres días».

Jesús Paredes, preparador físico, mano derecha de Luis Aragonés en la Eurocopa 2008: «Los futbolistas acumularán once encuentros en cuarenta días y se juegan mucho en cada uno, no puedes dar descanso. Se hacen cinco cambios, pero la fatiga se acumula, por eso ves altibajos que no son normales y observas cómo el Rayo gana 2-4 al Zaragoza en La Romareda»

Otro gurú de la especialidad es Jesús Paredes. El preparador físico de Luis Aragonés en la victoria de la Eurocopa 2008 realiza actualmente análisis de los equipos de Segunda División y trabaja con De la Fuente en la selección sub 21. Sus informes detallan muy bien lo que sucede en todos los clubes: «Di Stéfano decía que hay que jugar cinco partidos consecutivos para valorar si un futbolista es bueno. Ahora mismo no hay un futbolista que juegue bien tres partidos seguidos, es imposible, cada jornada que disputa es una acumulación de cansancio, no recupera. Ves un futbolista que lo hace muy bien y a los dos días desaparece».

Paredes subraya que vivimos una situación desconocida: «Cuando ganamos la Eurocopa con Luis jugábamos cada tres días y tuvimos ocho partidos en un mes. Pero cuando estuvimos clasificados para la siguiente ronda Luis introdujo diez cambios en el partido inmediato y solo mantuvo un titular, Iniesta. Ahora los futbolistas acumularán once encuentros en cuarenta días y se juegan mucho en cada uno, no puedes dar descansos, es aún más duro. Se hacen cinco cambios, pero la fatiga se acumula, por eso ves altibajos que no son normales y observas cómo el Rayo gana 2-4 al Zaragoza en La Romareda».

José Tomás, Elche: «Vivimos una segunda Liga que es atípica, con unos futbolistas que trabajaron en casa durante dos meses y medio y luego tardaron semanas en tocar el balón con sus compañeros. Hubo un desapego de la pelota y de las jugadas en combinación. Ahora es cuando empezamos a ver algunos futbolistas que recuperaron el ritmo».

José Tomás, preparador físico del Elche, argumenta que estos cinco meses han generado un fútbol extraño. «Vivimos una segunda Liga que es atípica, con unos futbolistas que trabajaron en casa durante dos meses y medio y luego tardaron semanas en volver a tocar la pelota con sus compañeros. Hubo un desapego del balón y de las jugadas en combinación. Cuando volvió la competición surgieron las lesiones musculares que expresaban el gran cambio. Ahora es cuando empezamos a ver algunos futbolistas que recuperaron el ritmo».

Juan Manuel Pavón, Cádiz B: «Se permiten cinco cambios y las rotaciones han confirmado que el Real Madrid tiene mejor plantilla que el Barcelona. El Madrid tiene veinte o más hombres para introducir en el once sin problema, mientras el Barcelona solo cuenta con catorce jugadores de máximo nivel, luego hay varios jóvenes que pueden ser grandes, pero les faltan dos años»

Juan Manuel Pavón, preparador físico del Cádiz B, incide en esos cinco meses que no tienen «jurisprudencia» y aporta un dato más para valorar la diferencia entre el Real Madrid y el Barcelona: «Se permiten cinco cambios con el fin de paliar tanto desgaste y evitar lesiones, pero las rotaciones han confirmado que el Real Madrid tiene mejor plantilla que el Barcelona. El Real Madrid tiene veinte o más hombres para introducir en el once sin problema, mientras el Barcelona solo cuenta con catorce jugadores de máximo nivel, luego hay varios jóvenes que pueden ser grandes jugadores, pero es faltan dos años».