Real Madrid El «no» de Florentino Pérez al partido de Tebas «No sé a qué intereses responde», reflexiona el presidente. Un socio pidió que «se rompa el contrato de Tv con el independentista Roures», que apoya el Gerona-Barça en Miami

Tomás González-Martín

Florentino Pérez atacó todos los litigios del fútbol en una jornada histórica del Real Madrid, el 23 de septiembre de 2018, fecha en la que los socios aprobaron la remodelación del Bernabéu. El presidente del club fue directo al valorar la propuesta de Javier Tebas de disputar un partido liguero anual en Norteamérica: «Nosotros no iremos a Estados Unidos a jugar un partido de Liga, se lo aseguro». Una posición que Lopetegui también manifestó cuando fue cuestionado sobre ello. El Real Madrid dejó la patata caliente a los pies de otros equipos y fueron el Barcelona y el Gerona quienes quisieron disputar un enfrentamiento en Miami, con claros visos políticos que consolidaron la negativa del club madrileño. Incluso un socio solicitó en la Asamblea madridista que se rompieran «los contratos televisivos con el independentista Roures».

Su llegada al club: «Tuve que poner 149 millones en el año 2.000, y nadie supo nada hasta ahora, para tapar la enorme deuda que teníamos»

La Asamblea extraordinaria del campeón de Europa aprobó la segunda inversión más importante de la historia de la entidad, tras la construcción del estadio por parte de Santiago Bernabéu a partir de 1944: la remodelación del coliseo actual con una inversión de 525 millones, que puede ampliarse hasta 575 y que se pagará con un crédito bancario que será abonado por un periodo que variará entre los 25 y 35 años, a un interés fijo muy bajo. «Tendremos que pagar un interés cercano al 2,5, que nos costará un pago de 25 millones anuales, lo que supondrá menos del cuatro por ciento de los ingresos anuales de la entidad, que este año han sido de 751 millones de euros», precisó el dirigente. «Hay que aprovechar este momento de intereses bajos», advirtió el máximo responsable de la institución.

Estadios de mil millones

La «operación Bernabéu» fue aprobada por el 94 por ciento de los socios compromisarios votantes, 1.017, frente a 57 votos en contra y 23 abstenciones. Las cuentas de la campaña 2017-2018, con 751 millones de ingresos y un beneficio de 31 millones después de impuestos, fueron aprobadas por el 99 por ciento de los socios.

Contra los violentos: «Les eché del Bernabéu y sabía que lo pagaría caro. Pintaron mi casa y la tumba de mi mujer, pero hoy vienen familias al estadio y no entra nadie con navajas»

Florentino Pérez contestó con dureza a la docena de opositores que propugnaron el «no» a la reforma y que pidieron incluso que fuera el dirigente quien pagara personalmente los 525 millones: «Miren, yo puse 149 millones en el año 2.000, cuando llegué a la presidencia, para sacar al club de una deuda imposible, cuando los ingresos eran menores que los gastos. Me llamaron loco por fichar a Zidane y otros grandes jugadores. Y gracias a ellos pudimos mejorar los contratos comerciales, que pasaron de golpe de 100 a 300 millones y comenzamos a obtener beneficios. Apliqué la ecuación de Santiago Bernabéu, fichar a los mejores futbolistas del mundo para llenar el estadio. Es lo que he continuado haciendo durante dieciocho años». Lanzó un contragolpe a quienes manifestaron que otros grandes estadios costaron menos dinero: «Los estadios del Tottenham, el Chelsea y el United han costado más de mil millones».

Sus grandes fichajes: «Me llamaron loco por fichar a Zidane y otros grandes jugadores, pero gracias a ellos mejoramos de golpe los contratos comerciales de 100 a 300 millones»

El dirigente destacó su guerra contra los violentos: «Yo les he echado de las gradas y sabía que pagaría un precio muy caro. Han pintado mi casa y han pintado la tumba de mi mujer, pero ya no están en el estadio. Ahora pueden venir las familias, antes veíamos navajas al acudir al campo. A pesar de todo, les he tendido la mano para que se reintegren en el Real Madrid».

Perseguir a la gran reventa

Dirigió una advertencia a quienes negocian ilegalmente con sus abonos: «Estoy persiguiendo a quienes revenden sus abonos a organizaciones internacionales».

Estadios más caros:«¿Que otros estadios son más baratos que nuestra reforma? Los campos del Tottenham, el Chelsea y el United han costado más de mil millones»

El máximo responsable de la gestión analizó la situación del Real Madrid: «Luchamos contra clubes que se apoyan en grandes fortunas de China, Rusia y de países árabes, pero nuestra solidez económica permite solicitar este crédito sin depender de un patrocinador. La reforma significará unos ingresos anuales de 150 millones con la explotación del nuevo Bernabéu».

Atacar la gran reventa: «Les advierto: estoy persiguiendo a quienes revenden sus abonos a organizaciones internacionales»

Los aplausos llenaron la Asamblea cuando señaló a tres profesionales que ya no están en la casa: «Doy las gracias a Cristiano, a Zidane y a Doncic por todo lo que nos han dado». Se refirió especialmente a Ronaldo y a Zidane: «Los dos saben que esta siempre será su casa».