Fichajes El no fichaje de Lautaro por el Madrid, otro movimiento interesado del mercado

Con el coronavirus golpeando con fuerza a todos los sectores de la economía española, incluido el mundo del deporte, pensar y creer que habrá inversiones millonarias en la Liga es más propio de la ficción que de la realidad. La mitad de los equipos de Primera división no se han gastado ni un solo céntimo en fichajes y si lo hacen de aquí al próximo 5 de octubre, que es cuando se cierra el mercado, será en cantidades testimoniales.

La prioridad es protegerse de un tsunami llamado Covid-19. Es momento de guardar lo mucho, o poco, que se tiene, y mimar cada euro que hay en la caja de los clubes. Ya vendrán mejores momentos, y de este escenario no se escapa nadie, tampoco Barcelona y Real Madrid, los dos trasatlánticos del fútbol nacional.

Nunca ha habido interés

El club blanco se levantó ayer con la «noticia» de que había fichado a Lautaro Martínez. Según detallaba «Sport Mediaset Italia», el Inter y el Real Madrid habían llegado a un acuerdo en el que los blancos abonaban sesenta millones de euros por el ariete argentino, además de ceder durante esta temporada a Luka Jovic. Lautaro, firmaría por cinco temporadas con la entidad de Concha Espina y cobraría ocho millones netos. Las buenas relaciones existentes entre la entidad italiana y la española, que hace un par de meses cerraron el traspaso de Achraf desde Madrid a Milán por 45 millones, hicieron que la operación se mantuviera en secreto para lograr que llegara a buen puerto. Con los 60 millones que ingresaría el Inter, los de Conte irían a por Kanté, petición expresa del técnico interista. Al parecer, pura fábula.

Este periódico se puso en contacto con el Real Madrid para cotejar esta «información» y recibió una tajante negativa por respuesta: «Es absolutamente falso». El club blanco explica que nunca han hablado de la posibilidad de fichar a Lautaro, jugador por cierto extracomunitario, cuyo cupo excede de sobra el Madrid. La hoja de ruta blanca de este atípico mercado estival no va a sufrir modificación alguna: «Solo haremos movimientos en forma de ventas. Es más, si llegara un ofertón por algunos de los grandes jugadores que tenemos, seguro que lo estudiaríamos», desvelan.

Lautaro es uno de los objetivos del Barcelona desde hace un par de años, y antes del estallido de la pandemia se daba por segura su llegada a la ciudad condal este verano. Con el Covid-19, como otras tantas operaciones, su posible fichaje por los de Koeman han quedado en estado de hibernación, pero eso no quiere decir que el Madrid se haya metido de por medio. Los blancos tiene claro en quién y cuándo hay que centrar el tiro. Y este no es otro que Kylian Mbappé el próximo verano, siempre y cuando el francés se mantenga firme en su idea de no renovar por el PSG, cuyo contrato expira en menos de dos años, en junio de 2022.

Lautaro es uno de los jugadores más atractivos del mercado. Es joven, tiene talento, velocidad, regate y gol, y en las dos temporadas que suma en el Inter su evolución ha sido fantástica. No le faltan novias y el club italiano sabe que tiene en el delantero una pieza que le hará ganar muchos millones, pero no ahora. El coronavirus ha dejado seco a la mayor parte de los clubes europeos y los 100 millones en los que tasa el Inter al argentino son ahora mismo inaccesibles. Otro cosa es el deseo de agentes e intermediarios, que agitan el árbol todo lo posible con el objetivo de mover sus piezas más valiosas, pero el mercado no está para lujos:

«No quiero ser corporativista, pero creo que en este caso esta información no es una filtración interesada de la parte que representa a Lautaro. Lo que yo creo, y estoy convencido, es que el periodista o el medio que la ha publicado se la ha inventado. Así de claro», explica Petón, socio fundador de Bahía Internacional, una de las agencias más importantes de nuestro país.

El caso de Lautaro es uno más de un verano donde los fichajes de renombre se cuentan con los dedos de una mano, y han sido todos en la Premier. El argentino, como Suárez, Bale, Camavinga, Pogba o Haaland son movimientos que, en estos momentos de ajustes de cinturón, tienen muy complicado llevarse a cabo