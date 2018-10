Real Madrid Los motivos de la marcha de Zidane del Real Madrid El agente del técnico francés, Alain Migliaccio, ha explicado también sus planes de futuro

S.D.

Actualizado: 09/10/2018 16:20h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Firmó una etapa histórica para su club al cosneguir tres ligas de Campeones consecutivas. Han pasado ya varios meses, pero el madridismo se sigue haciendo la misma pregunta ¿por qué Zidane dejó el banquillo del Real Madrid?

Alain Migliaccio, agente del técnico francés, ha revelado en una entrevista al semanario Journal du Dimanche los motivos de la marcha del entrenador. «Estaba emocionalmente agotado y decidió parar un año», ha afirmado Miglaccio, quien también ha desvelado los planes de futuro de su representado.

«No creo que vaya a Inglaterra. No es su estilo y la idea no le atrae», ha asegurado tras varios de rumores que situaban al exfutbolista en el banquillo del Manchester United. En las últimas horas, el nombre de Zidane también ha sonado con fuerza para el Bayern de Múnich, sexto en la clasificación de la Bundesliga, una competición que ha dominado de forma apabullante en las pasadas temporadas.