Real Madrid Modric presiona para mejorar su contrato El Madrid no admitirá que tense la cuerda ante la oferta del Inter, que le propone 40 millones en cuatro años. Su opción B es la mejora de su sueldo

No habla. Sí sabe, pero no contesta. Luka Modric no se ha pronunciado públicamente ante la oferta que le ha presentado el Inter, un contrato por cuatro años, a razón de diez millones anuales, con una jubilación posterior en el Jiangsu Suning, equipo chino del que es dueño el «holding» Suning Holdings Group, propietario del 70 por ciento de las acciones del Inter. A sus 33 años, los cumple el 9 de septiembre, el mejor futbolista del Mundial es tentado con un último contrato multimillonario. En el Real Madrid tiene ficha por dos campañas más, con un salario neto de siete millones, que con las primas por los títulos alcanzó los nueve. El club español espera que el centrocampista no tense esta cuerda cuando llegue mañana a Valdebebas para comenzar su pretemporada.

El Inter, propuesta ínfima: no ha hecho ni la oferta al Real Madrid, desea una cesión por 10 millones y que sea Modric quien arme el jaleo

La casa blanca no admitirá una supuesta presión de Modric. Es su agente, Vlado Lemic (que también gestiona a Kovacic), quien ha generado este maremagnum al hacer pública y sobre todo notoria la propuesta interista a su estrella. Es una contrato económicamente muy bueno para un jugador, pero la ridícula cara B de esta situación es que el club italiano no ha presentado una oferta al Real Madrid porque sabe que es ínfima: una cesión por una temporada, por la que abonaría 10 millones, con una opción de traspaso en 2019 por valor de 19 millones. Son cifras muy lejanas en comparación con los 100 millones que ha dejado Cristiano en la «caja blanca» con 33 años y medio.

Explotar al mejor

Vlado Lemic busca ganar dinero como sea. Tiene en sus manos al mejor futbolista de la Copa del Mundo y ha movido el árbol para ver qué nueces caen. Pero para conseguir que Modric se marche al Inter y cobrar el diez por ciento de comisión de todo ese dineral hay que lograr que el centrocampista arme un jaleo en el club español. Es lo que quiere el Inter, no llevar a cabo una propuesta al Real Madrid, porque es impresentable, y que sea la estrella de Rusia 2018 la que arme el jaleo ante la directiva madridista hasta alcanzar un fichaje casi gratuito. Que monte el escándalo el gran beneficiado.

La Supercopa de Europa: Modric debe comenzar a entrenarse mañana y Lopetegui espera que pueda jugar en Tallin frente al Atlético

El segundo análisis es que el agente FIFA busca, como segunda posibilidad, un aumento de la ficha de su representado en el Real Madrid. En todo caso, el objetivo general es sacarle provecho a un futbolista alabado por todo el mundo, que se encuentra en el tramo final de su carrera al más alto nivel.

Como Cristiano, Luka Modric, por medio de su apoderado, quiere sacarle dinero al salto económico que ha dado el fútbol por culpa del traspaso de Neymar al PSG. El croata renovó en 2016 por cuatro temporadas y el golpe de estado al fútbol llegó un año después, cuando el equipo francés abonó 225 millones por el brasileño. El Barcelona reaccionó con 46 millones de ficha neta para Messi. Ahora, Lemic y su ayudante, Mamic, se afanan en cobrarse como sea ese ascenso de los sueldos en favor de Modric con un año de retraso. Y el mediocampista no habla y deja hacer. Sintomático. Una táctica que también utilizan con Kovacic, otro de sus representados al que pretenden llevar al Inter.

Es una cuestión de fútbol

El Real Madrid advierte que Modric es jugador suyo y no piensa desprenderse de él. No es una cuestión económica, sino puramente futbolística. Tras el adiós de Cristiano, la dirección deportiva no quiere perder a ningún puntal más de la plantilla que ha obtenido cuatro Champions en un lustro. La remodelación del conjunto debe hacerse paulatinamente. No es el Real Madrid amigo de revoluciones. Luka es el director de juego y no tiene un sustituto de su nivel. No lo hay. No existe. Su edad deja claro que deberá ser relevado en una o dos campañas, cuando acabe su contrato. Mientras tanto, el campeón de Europa cuenta con él para disfrutar de su calidad, al menos durante un curso más. «Vale 750 millones», reitera Florentino Pérez. El precio de su cláusula. Significativo.

Lopetegui elogia la calidad del croata. Le considera un líder del equipo en el campo. Y cuenta con él como su referente creativo. El jugador comienza mañana su pretemporada en Valdebebas. El nuevo entrenador del balcánico desea que dispute la final de la Supercopa de Europa frente al Atlético. El centrocampista decidirá si se siente en forma, dentro de ocho días, para atacar el primer título. Se ha entrenado durante estas tres semanas de vacaciones con el fin de regresar en buen estado físico, sabedor de ese derbi madrileño y europeo. Todo dependerá de su progresión. Y de su concentración mental tras vivir esta presión mediática generado po su agente.