Modric se gana otro año en el Real Madrid

A diferencia de otros iconos de la historia reciente del Madrid, Luka Modric sí podrá decir que terminará su carrera, al menos su carrera en la élite, colgando las botas en el club blanco. El futbolista croata, que en septiembre de 2022 cumplirá 37 años, está cerca de renovar una temporada más, como ya sucediera el curso pasado en el que prolongó su contrato 12 meses. Igual que Sergio Ramos no quiso seguir esta práctica tan habitual del Madrid con los jugadores mayores de 33 años, a Modric no le ha importado en absoluto negociar año a año su renovación, y la entidad merengue está encantada con su actitud y compromiso, pero sobre todo con su rendimiento deportivo. Si nada se tuerce, Luka seguirá vistiendo de blanco en la temporada 22-23, cumpliendo así un triple sueño.

La próxima temporada será la de la inauguración del nuevo Santiago Bernabéu, la del Mundial en invierno y, seguramente, la última de Modric en la élite. Con el torneo en Catar , cerrará una historia de éxito con su país, al que llevó a ser subcampeón del Mundo en 2018, y con el club blanco sumará su temporada número once, algo de lo que no muchos jugadores pueden presumir.

Para Modric , el haberse clasificado para Catar 2022 supone alimentar una temporada más su deseo de seguir compitiendo al máximo nivel. El estímulo de jugar un Mundial va unido a seguir siendo importante en el fútbol de clubes, y su rendimiento sobre el verde así lo demuestra. Un curso más, deja en anécdota su edad y se convierte en un futbolista titular y clave en el esquemma blanco. Así ocurrió con Zidane y ahora también con Ancelotti.

El Madrid, por su parte, está feliz de tenerle. Sabe que a los 36 años jugar de blanco no es sencillo. De hecho, pocos futbolistas a lo largo de su historia lo han hecho, pero en el caso de Modric no hay duda en cuanto a su calidad y, tampoco, en cuanto a su valía diga lo que diga su DNI. Luka , además, jamás ha puesto un problema a la hora de negociar su nómina hasta el punto de bajarse la ficha si así se lo ha pedido el club, castigado económicamente estos dos últimos años por la pandemia. Otro gesto que valora el Madrid y que suma para que Modric , si no pasa nada raro, firme su renovación hasta el 30 de junio de 2023.