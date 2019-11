Real Madrid Militao, titular tras la «cuarentena» El brasileño suma 40 días sin jugar, desde el partido de Mallorca; hoy tiene un examen en Vitoria, donde Zidane exige a sus hombres el liderato de la competición que más le gusta

Pelea física, biológica, fútbol de contacto, presión, contragolpe. El Alavés presenta un partido trampa para el Real Madrid, cuatro días después del desgaste soportado frente al PSG, y Zidane prepara cambios que aporten energía a su equipo. Militao será titular en defensa. Bale espera serlo en el ataque. Isco quiere mantener el estatus recuperado. Modric pide sitio. Vinicius, también. El entrenador francés exige a sus futbolistas que se concentren en la Liga. Quiere ser el líder este fin de semana, comenzar una tendencia y para ello necesita la victoria. Se desvive para que sus hombres piensen en el campeonato que quiere ganar por encima de todos y se olviden de la Champions y de las selecciones nacionales, donde el pescado está vendido hasta febrero. Necesita pescar los tres puntos y azuza a sus pupilos para que salten Mendizorroza con la iniciativa y concentración que demostraron en Éibar.

Militao será la gran novedad en el once. «Es el tercer central de la plantilla», advierte Zinedine, a la sombra de Ramos y Varane. Al brasileño, sin embargo, le tocó siempre bailar con la más fea y no recibió continuidad. No ha tenido suerte.

El central comprado al Oporto por 50 millones ha disputado cuatro partidos con el Real Madrid. Fue titular en París ante el PSG al lado de Nacho en la derrota por 3-0 y también lo fue en Mallorca, junto a Ramos, en la debacle de Son Moix, donde los blancos cayeron 1-0. No ha vuelto a competir desde entonces. Anteriormente había jugado también ante el Osasuna (2-0) y el Levante (3-2). No fue especialmente culpable ni en París ni en Mallorca, lo fueron todos, pero estuvo en las fotos donde no debía estar, las que se recuerdan.

Tras la decepción sufrida ante el Mallorca, Zidane apostó por un once titular, acabó con las rotaciones masivas y tanto Ramos como Varane sentaron a Militao en la reserva a lo largo de cuarenta días. Siete partidos consecutivos han protagonizado el sevillano y el francés, para desesperación del suramericano, que hoy tendrá su quinta oportunidad gracias al golpe en la rodilla que dejó a Varane en la capital de España. Militao sabe que hoy tiene un examen. Desea conseguir su primer triunfo a domicilio, cambiar el mal fario.

El brasileño ha escuchado muchas veces la palabra maldita, «paciencia», enlazada con la frase «vas a jugar, tranquilo», pero «paciencia» y «tranquilo» son expresiones incomprensibles para un joven de 21 años que vino al Real Madrid a comerse el mundo.

Demostrar su valor

Ansía demostrar su valía al lado de Ramos en el centro de la defensa. Solo suma trescientos minutos con la camiseta blanca, costó 50 millones de euros y pretende amortizar el coste.

Militao sobresale por su velocidad y su sentido de la anticipación, virtudes que le permitieron ser también lateral derecho en el Oporto. A Zidane le gusta como central, por su eficacia en el corte y su rapidez de movimientos. Se encuentra por delante de Nacho en el escalafón. Le falta dar el salto más importante, el último, la titularidad.

Hoy vivirá un partido complicado ante un rival que quiere provocar una guerra de guerrillas para explotar el cansancio del Real Madrid. Militao inyecta poderío desde la retaguardia para contrarrestar la idea del Alavés. Casemiro y Valverde lo aportan en el centro del campo. El conjunto blanco sabe que hoy deberá ponerse el mono de trabajo si aspira a ser el líder.