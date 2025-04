Militao, el jefe del Real Madrid

Es un lobo en el marcaje, un perseguidor de los rivales, físicamente inagotable y un rematador de cabeza que pocos conocían. Militao ha vivido en el Real Madrid una secuencia similar a la de Pepe . Los dos fichajes fueron criticados por sus precios. Pepe costó 30 millones y Militao, 50. La diferencia es que el central actual del equipo pasó casi dos años en el ostracismo. Era muy joven y Zidane no creyó en él. La titularidad de Sergio Ramos y Varane era entonces intocable, pero el técnico francés tampoco le introdujo en las rotaciones, en tal medida que en algunos momentos se pensó en cederle. Militao decidió quedarse, creía en sí mismo, y fueron las lesiones de los dos iconos de la defensa durante la primavera pasada las que concedieron al brasileño la oportunidad de disfrutar de una continuidad que le permitió demostrar su nivel y conseguir una posición que nunca ha cedido ni perdido.

El brasileño es el líder de la defensa madridista, el que manda, el que chilla para adelantar o retrasar el fuera de juego y quien realiza el marcaje más complicado de cada partido

El chaval que comenzó como lateral derecho en las categorías inferiores del Sao Paulo disputó los últimos trece partidos de la campaña pasada y ahora lo ha jugado todo esta temporada, otros quince encuentros consecutivos, imprescindible para Ancelotti. Solo Courtois y el suramericano han protagonizado todos los encuentros del Real Madrid en este curso. Es intocable para el técnico italiano. Alaba descansó un día, Nacho y Lucas Vázquez han rotado. El único futbolista de la retaguardia que no descansa es el chico de Sertaozinho que en dos años pasó del Sao Paulo al Oporto y del equipo luso al Real Madrid en un ascenso meteórico de su carrera deportiva.

Ancelotti sustituyó a Zidane con la misión clarividente de la dirección deportiva del club de introducir de una vez a todos los jóvenes talentos de la plantilla en el once, una meta que la entidad deseaba y que el entrenador francés solo realizó cuando las lesiones le obligaban a ello. Su sucesor lo ha hecho. Actualmente, Vinicius, Rodrygo y Militao son titulares habitualmente y el central es fijo en cada alineación. Lo soporta todo, no necesita asueto.

Ancelotti subraya que el sistema defensivo es la clave de su idea porque la prioridad es no sufrir goles. Asume que la calidad de su equipo hace difícil que no marque al menos un gol y solo se quedó en blanco ante el Villarreal y el Osasuna. Y el eje inamovible de esa línea, el jefe de seguridad de la zaga, es Militao .

El nuevo fichaje, Alaba, ha jugado de lateral y de central. Eder Militao siempre es ‘stopper’ porque es el nuevo líder de la defensa, el que manda, el que chilla para salir todos a la carrera y dejar en fuera de juego a los rivales. El brasileño debutó en septiembre de hace dos años sustituyendo a Sergio Ramos. Dos años más tarde le ha relevado definitivamente y se ha hecho con el poder en el esquema técnico. El brasileño ha adquirido una capacidad de mando a los 23 años que Varane no tuvo nunca.

Sus partidos en la fase final de la campaña anterior le hicieron ganarse el respeto de sus compañeros. El club pensó que debió jugar mucho antes, como su rendimiento demostraba, y no arriesgar con Sergio Ramos, que acabó destrozado. Su poderío, su rapidez y su eficacia por alto eran rubricadas por su remate de cabeza. Es muy completo. Su binomio con Nacho ante el Liverpool fue su consagración a escala internacional.

Hoy, el precio de los 50 millones abonados al Oporto está justificado. Es uno de los defensores más cotizados del fútbol mundial y no está en venta. Ha sido elegido para tomar el testigo del veterano capitán sevillano.

Esta temporada no ha sido fácil para Militao, porque las lesiones de Carvajal y Mendy forzaron al entrenador a probar muchos hombres en ambos laterales y el suramericano ha jugado al lado de Alaba y de Nacho en una línea que variaba cada tres fechas. La dirección deportiva solicitó a Ancelotti que normalizara la situación y que apostara por un once titular, pues los futbolistas reflexionaban que se desorientaban con tanto cambio de puesto. Las reapariciones de Mendy y Carvajal han estabilizado la retaguardia y la creación de una alineación tipo.

Actualmente «Mili», como le llaman en la cocina blanca, tiene siempre la misión más dura, vigilar al mejor delantero rival. Es su sino. Siempre le toca bailar con la más fea.

Militao no olvida que, cuando no le daban partidos, le llamaron «Limitao». Es muy fuerte mentalmente. Creyó en sí mismo y salió adelante, para aprovechar la oportunidad cuando se la dieron de verdad, con encuentros completos, no meros minutos para cobrar primas. Hoy es quien saca el balón jugado del Real Madrid desde atrás. Eso lo hace un líder .