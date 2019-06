Mercado de fichajes Las ofertas que el Real Madrid posee por sus jugadores: 491 millones en juego El objetivo del club es recuperar los 305 millones invertidos, por si Pogba o Mbappé les dan el susto más anhelado

Bale es solo un eslabón, aunque el más mediático, del mercado blanco del Real Madrid. El club ha fichado a Hazard, Jovic, Mendy, Rodrygo y Militao como novedades de la próxima campaña y se dispone a colocar once futbolistas, una vez consumado el traspaso de Llorente al Atlético y la continuidad de la cesión de Óscar al Leganés.

El objetivo del Real Madrid es poner «el marcador a cero» millones, recuperar los 305 millones invertidos, por si Pogba o Mbappé les dan el susto más anhelado.

Hay una máxima: no hay nadie imprescindible en el Real Madrid: si llega una buena oferta, se traspasará si el jugador quiere.

Estás son las ofertas que el Real Madrid posee por sus jugadores. En esta lista hay 491 millones en juego:

• Bale: El Real Madrid pide 80 millones. En una negociación fructífera, dado su salario de once millones netos, pude bajar el traspaso a 75 millones. El galés no está buscando equipo porque quiere quedarse, aunque es cierto que Barnett, el apoderado, le busca un equipo en la Premier porque en el conjunto blanco será suplente. Lo que el representante del delantero británico afirma es que siempre cobrará su actual salario, once millones fijos netos, donde juegue...

