El mercado blanco: trece jugadores en la puerta de destino

Tomás González-Martín @tgm46 Actualizado: 24/06/2019 00:54h

Bale es solo un eslabón, aunque el más mediático, del mercado blanco del Real Madrid. El club ha fichado a Hazard, Jovic, Mendy, Rodrygo y Militao como novedades de la próxima campaña y se dispone a colocar once futbolistas, una vez consumado el traspaso de Llorente al Atlético y la continuidad de la cesión de Óscar al Leganés.

El objetivo del Real Madrid es recuperar los 303 millones invertidos y poner el marcador a cero por si Pogba o Mbappé dan un susto de alegría al madridismo . Y ya piensa también en los fichajes del equipo femenino, donde el Real Madrid juega con el Tacón.

Estás son las ofertas que el Real Madrid posee por sus jugadores. En esta lista hay 491 millones en juego:

1, Bale. El Real Madrid pide 80 millones. En una negociación fructífera, dado su salario de once millones netos, pude bajar el traspaso a 75 millones. El galés no está buscando equipo porque quiere quedarse, aunque es cierto que Barnett, el apoderado, le busca un equipo en la Premier porque en el conjunto blanco será suplente. Lo que el representante del delantero británico afirma es que siempre cobrará su actual salario, once millones fijos netos, donde juegue.

2, Lucas Vázquez: interesa al Arsenal de Emery. El precio es 60 millones.

3, Ceballos: su cotización sube como la espuma en el Europeo sub 21. Le quieren el Sevilla, el Nápoles, el Milán, el Inter y varios clubes europeos más. El Real Madrid quiere cederlo o traspasarlo por 50 millones con derecho de retorno.

4, Reguilón: tiene contrato hasta 2021 y puede ser cedido o traspasado con derecho de recompra. Su precio, si hay traspaso con derecho de regreso, es de 30 millones. El Nápoles, el Milán, el Borussia Dortmund, el Inter y el Sevilla le pretenden, entre una docena de propuestas. Hasta el Bayern se ha interesado por el canterano. El club estudia también una cesión por un año, en cuyo caso hay veinte opciones. Lopetegui le pide para el Sevilla.

5, Nacho: el Sevilla también le quiere. Y el Inter. El Real Madrid pide por su transferencia 30 millones.

6, James: el Real Madrid pide 50 Millones al Nápoles, que quiere una cesión inicial por diez millones y pagar después 30 por su traspaso obligatorio en 2020. Debe pagar más y como tarde mucho será todavía más caro, porque el colombiano sube su caché en la Copa América.

7, Kovacic: el Real Madrid pide al Chelsea 55 millones por el croata, club que puede ficharle, aunque le sancione la FIFA, al tenerle inscrito como cedido hasta el 30 de junio. El Tottenham también le pretende.

8, Raúl de Tomás. El Benfica ofrece 20 millones. La operación puede firmarse en cuestión de horas.

9, Borja Mayoral. El Real Madrid pide 21 millones a la Real Sociedad por el delantero, que juega actualmente el Europeo sub 21.

10, Keylor: tiene ofertas de Benfica, Arsenal, Roma, Inter y Mónaco. El Real Madrid pide 20 millones.

11, Isco: Su precio es 80 millones y le quieren el Manchester City y el Tottenham. El malagueño va a ser padre por segunda vez en los próximos días y la familia le pide quedarse en Madrid.

Junto a estos once hombres puestos en el mercado, hay dos jugadores que esperan acontecimientos.

12, Lunin. Si Keylor se va, será el segundo guardameta. Si el costarricense se queda, tiene veinte peticiones para marcharse cedido.

13, Luca Zidane. Debe decidir si se queda como tercer guardameta o acepta marcharse cedido para jugar lejos de Zinedine Zidane, su padre.

El joven cancerbero acaba contrato en 2020 y el club deberá estudiar si le renueva o no.