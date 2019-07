Los mensajes antiguos de la primera galáctica que demuestran su madridismo

«Orgullosa de anunciar que seré el primer fichaje oficial del Real Madrid / CD Tacon. Emocionada de escribir historia, ayudar a construir y ser parte de este viaje de equipos desde el principio. Será un sueño llevar la camiseta más hermosa del mundo a partir de la próxima temporada. HALA MADRID». Este fue el mensaje con el que Kosovare Asllani oficializó su traspaso. La futbolista internacional por Suecia se embarca en un proyecto con el que, si se una echa un vistazo a su hemeroteca en Twitter, llevaba tiempo soñando.

Hace escasos meses, el 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, Asllani alzó la voz reclamando un equipo femenino para el Real Madrid, su equipo de corazón: «Si eso fuera cierto, ¿dónde está tu equipo femenino, Real Madrid? Mira a tus mayores rivales, Barcelona y Atlético. ¡Y los recursos que ponen en el fútbol femenino! #madridista». Su comentario fue una respuesta a un mensaje de apoyo a las mujeres de una cuenta no oficial del Real Madrid. En un año, y después de jugar con el CD Tacon, al fin podrá cumplir su sueño.

If that was true, where’s your Women’s team @realmadriden ? Look at your biggest rivals @FCBarcelona and @Atleti and the resources they put in the women’s football! #madridistahttps://t.co/auciEa1FVf