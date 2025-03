Lo mejor y lo peor del Real Madrid poscoronavirus

El nivel de Hazard

La primera temporada del belga en el Madrid ha sido un camino lleno de piedras. Tres lesiones, una de ellas muscular y dos graves en su tobillo operado le apartaron del equipo un total de seis meses. El parón por el coronavirus le ha ayudado a recuperarse sin prisas y sin presión. Susn 67 minutos ante el Éibar mostraron una versión muy esperanzadora del belga. Valiente en el uno contra uno, asistente y asociativo. Por sus botas pasa muchas de las opciones blancas de ganar la Liga y soñar con la remontada ante el City en octavos de la Champions

La puntería

No necesitó llegar muchas veces al área el Real Madrid para dejar el partido sentenciado en la primera mitad. Cinco disparos y tres goles, dos de ellos de defensas, Sergio Ramos y Marcelo. Serán más que bienvenidos todos los jugadores que se sumen a la causa realizadora, déficit claro del Real Madrid desde la marcha de Cristiano. El buen trabajo defensivo del equipo, el menos goleado de Primera, debe ser acompañado por la puntería, y eso hizo ayer el conjunto blanco.

La desconexión en la segunda mitad

Ocurría antes del coronavirus y vuelve a repetirse después. El Madrid tiene lagunas durante los partidos que ya le costaron puntos importantes en Liga y desperdiciar una ventaja de 1-0 ante el City en la ida de octavos de la Champions. El domingo, el resultado era de 3-0 y el rival el Éibar, candidato al descenso, pero aún así los armeros lograron ganar al Madrid en la segunda mitad y provocar momentos de zozobra que en esta recta final le pueden costar definitivamente los títulos al conjunto blanco.

Más punch desde el banquillo

Ahora que el fútbol poscoronavirus ofrece la opción de cinco cambios, un equipo con el lustroso fondo de armario como el que tiene el Madrid no puede permitirse bajar su rendimiento cuando entran piezas nuevas desde el banquillo. Vinicius, Bale, Valverde, Mendy… todos ellos son jugadores internacionales de máximo nivel que no deben salir al campo a pasearse, sino a darle un impulso nuevo a sus compañeros y al partido. En el banquillo está el secreto de muchos partidos durante este loco final de Liga con once partidos en un mes.

