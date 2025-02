El Real Madrid sube la oferta por Mbappé y espera la respuesta del PSG

El Real Madrid presentó ayer al Paris Saint-Germain la oferta que el club francés deseaba escuchar, recibir y cobrar. El club español hizo una propuesta para fichar a Mbappé que asciende a 170 millones de euros fijos más otros diez en bonus a pagar en varios años si el jugador consigue algunos retos, los 180 millones en total que avanzó ABC en su edición digital de ayer a primera hora de la mañana. El club blanco ha negociado bien para conseguir a la estrella parisina. Escuchó a Leonardo, que habló como la voz de su amo del emir de Catar, y aumentó su apuesta de 160 a 170 millones más diez en variables, una cantidad que satisfacía al PSG, que se gastó 145 millones cuando fichó al delantero hace cuatro años y ahora debía abonar otros 35 al Mónaco. La proposición de la casa blanca significa que aquella inversión le saldría gratis 49 meses más tarde. A regañadientes, hablando con palabras duras que demuestran el enfado por perder a una figura, la entidad parisina admite la cifra presentada por el equipo madrileño y el traspaso es inminente. Se puede rubricar y hacer oficial en las próximas horas. Hoy mismo, viernes, que es fiesta en el mundo árabe.

La entidad madridista dejó claro al Nasser al-Khelaifi que nunca pagaría 215 millones, la cantidad que pedía inicialmente, ni tampoco los 200 millones que se mencionaron como primer listón. Entendía que si realmente le pedían eso era que el jeque de Catar, Tamin ben Hamad Al Thani, verdadero propietario del PSG, no quería negociar. De hecho, el club español ya explicó desde el principio que no alcanzaría esas cifras. Los 160 millones iniciales y los 170 millones más diez en bonus como nueva oferta son una plusmarca para el Real Madrid. El PSG ha comprendido que eran unos números muy importantes para un profesional que le quedan once meses de contrato. Y si el pago de Florentino Pérez será récord en la historia de la casa, el dinero que percibirá el París Saint-Germain también será una marca histórica para la empresa francesa dirigida por el emir de Catar.

Mbappé espera que el acuerdo se rubrique hoy y ser madridista ya, con el 11 de septiembre como fecha clave, en el partido frente al Celta y con público, el estreno del Bernabéu dieciocho meses después del 2-0 al Barcelona el 1 de marzo de 2020

Ahora toca esperar el remate de la operación y la confirmación oficial del fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid. El joven de 23 años conseguirá así el sueño que persigue desde hace tres años.

Nasser Al-Khelaifi, Florentino Pérez y José Ángel Sánchez pueden rubricar el acuerdo esta mañana. La institución blanca deseaba alcanzar ya la entente y no esperar a las últimas horas del mercado. El máximo responsable del Real Madrid quería llegar al intercambio de contratos este viernes y en todo caso este fin de semana. No aceptaría empezar el 31 de agosto sin el acuerdo firmado.

Al-Khelaifi mantuvo ayer un contacto con Emilio Butragueño en Estambul, donde se celebró el sorteo de la Champions, y ambos sabían que la contraoferta del equipo más laureado de la Copa de Europa era un punto de inflexión que hacía pasar del «no» al «sí» en las cabezas de los dirigentes árabes. Era el dinero que esperaban cobrar como mínimo para cambiar de postura y así será.

Ante esta realidad, las declaraciones del presidente del PSG en Estambul sonaron a teatro puro de cara a sus aficionados, pues en los teléfonos de París y Madrid se hacía todo lo contrario: «He sido muy claro, hemos sido muy claros, la postura del club es clara. No la cambiaremos ni lo repetiremos». Declaraciones realizadas con un semblante muy serio, como molesto por la situación, aunque en ellas no decía nada, no precisaba si aceptaba la propuesta de 170 millones más diez en variables, ni concretaba si exigiría 200 millones de euros o los 215 millones que dejó entrever Leonardo un día antes. El presidente catarí del PSG, Al-Khelaifi, escondió todas las cartas. Porque el dueño real de la empresa, el emir de Catar, Tamin ben Hamad Al Thani, había aprobado el traspaso por unos números que reducirán ostensiblemente la deuda financiera de este club-Estado.

Mientras tanto, el vestuario del PSG daba por hecho que Mbappé no seguirá. Sus compañeros tenían claro que se marchaba. Y el jugador esperaba al pacto que haga oficial su adiós.

El futbolista está ansioso. Ayer vivía en la incertidumbre. Anoche seguía sin saber lo que acabará sucediendo. Es el epicentro de un conflicto entre el PSG y el Real Madrid que también afectó a su familia. El club renovó hace dos meses por tres temporadas al hermano pequeño de Kylian, Ethan, en otro gesto para captar a papá y mamá.

El futbolista ha estado solo en esta guerra. Incluso su padre, Wilfried, ha chocado con él en los últimos tiempos. Si hace cuatro años su progenitor firmó en calidad de representante ante el conjunto parisino sin la oposición de una estrella en ciernes, un joven de 19 años, ahora la situación es bien distinta. Kylian Mbappé ha querido regir su futuro sin la interferencia de nadie. Tampoco de su padre.

La distancia entre padre e hijo llegó al punto álgido en abril, cuando Wilfried dijo ‘sí’ a la oferta de renovación del Paris Saint-Germain y fue Kylian quien rechazó esa propuesta. Desde ese momento, el jugador negoció solo. El enfrentamiento con su padre es claro y la estrella ha cogido las riendas de su carrera. El jugador rechazó el lunes la última proposición del PSG. Se ha sentido traicionado, decepcionado, resignado y dolido. Se ha visto maltratado por el Paris Saint-Germain. El delantero prometió a Nasser Al-Khelaifi que nunca se iría gratis nunca, que si se iba habría un traspaso, y ha cumplido su palabra.

El club francés sabe eso y ha aceptado negociar la propuesta del Real Madrid. Si nada se tuerce, el acuerdo puede rubricarse hoy. Y el jugador firmará un contrato por seis años con la casa blanca, como es habitual con los jóvenes fichajes, y una ficha cercana a los 25 millones.

