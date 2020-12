Real Madrid Marcelo vuelve a la titularidad El Real Madrid juega en Elche con: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Lucas, Modric, Casemiro, Kroos; Benzema, Asensio. Los jugadores han cobrado el primer pago de su ficha, con un descuento del 15 por ciento por la crisis del Covid

Zidane juega en Elche con este once: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Lucas, Modric, Casemiro, Kroos; Benzema, Asensio. El buen partido del mallorquín hace tres días le otorga la titularidad.

Hazard espera tener minutos en la segunda parte. Se lesionó el 28 de noviembre frente al Alavés y se ha perdido estos últimos seis partidos superados con seis victorias sin parar. «Eden está bien y va a jugar, veremos cuanto tiempo» adujo el entrenador. Isco no viajó a Elche al ser padre.

Zidane persigue su séptima victoria consecutiva como broche de un excelente final de año definido por una gran reacción tras la derrota del 1 de diciembre en Kiev, que supuso el punto de inflexión. Aquel fracaso en Ucrania, 2-0, se sumó a los sufridos ante el Cádiz y el Alavés en Liga y provocó el estado de alarma en el Real Madrid y el cambio en favor de un once fijo, sin rotaciones.

Antes de ese encuentro frente al Elche, el conjunto de Zidane acumula seis triunfos consecutivos, está clasificado para los octavos de final de la Champions v busca el título liguero en dura pelea con el Atlético. «Hemos ganado varios partidos, pero no por eso vamos a ganar siempre. Será un partido complicado frente al Elche».

Hazard espera jugar en el segundo tiempo junto a Modric, que se ha recuperado de su sobrecarga

ABC cuestionó a Zidane si dejaría marcharse a Isco y Marcelo en la hipótesis de solicitar el cambio d club ambos futbolistas. «Yo cuento con ellos, cuento con todos, y todos están entrenándose muy bien», contestó el marsellés. Le preguntaron si le duele que estos dos hombres no jueguen ahora: «Me duele porque son futbolistas que quieren jugar y con ellos en particular he vivido muchas cosas y han hecho cosas importantes en el club. Son situaciones complicadas. Es la parte mala de ser entrenador, tener que elegir».

Zizou habló de las renovaciones y el deseo de continuidad de Modric, Ramos y Lucas: «Yo quiero que se queden todos y que se solucione rápidamente». Valoró el año difícil que ha vivido, tras los títulos de Supercopa de España y de Liga llegó una etapa mala que ha ganado con victorias. «Estoy disfrutando como entrenador. Antes jugué veinte años. Defectos tengo, pero el fútbol es mi pasión».

