Marcelo ataca duramente a la prensa

S.D.

Actualizado: 24/10/2018 02:15h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Marcelo Vieira acabó retirándose del partido de Champions League contra el Viktoria Plzen. Pero eso no evitó que saliese a hablar con los periodistas después del choque.

El segundo capitán del Real Madrid fue preguntado en zona mixta sobre la crisis que vive su equipo, a lo que el brasileño respondió con un duro ataque a la prensa.

"De crisis habláis vosotros. Los periodistas intentáis hacer daño al vestuario. A lo mejor es envidia porque no sabéis jugar al fútbol", afirmó Marcelo.

El lateral zurdo también reaccionó a las palabras de Emilio Butragueño, que tras el choque aseguró que Lopetegui estará en el banquillo en el Camp Nou. "Me parece maravilloso que Lopetegui esté en el partido del Barcelona, para mí está haciendo un trabajo estupendo".

Gol con dedicatoria

También fue preguntado el defensa sobre su celebración, en la que se señaló el escudo de la camiseta. "Se lo he dedicado a Pintus porque me cae bien. Él además no tiene pelo y yo si".