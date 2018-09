Manchester United La desorbitada oferta por Varane rechazada por el Real Madrid La prensa inglesa desvela que el club blanco dijo no a 100 millones de libras por el central francés

El verano llega a su fin pero el mercado de fichajes ya lo hizo el pasado 31 de agosto, y lo hizo con menos movimiento del previsto en el Real Madrid. Sin fichaje galáctico para minimizar la salida de Cristiano Ronaldo, el club blanco apostó un verano más por jóvenes promesas y por retener a la columna vertebral de su plantilla, como ocurrió en el caso de Varane.

Según publican varios medios ingleses, el Real Madrid rechazó una oferta de 100 millones de libras (112 millones de euros) por Raphael Varane, uno de los pesos pesados del equipo merengue, que con tan solo 25 años ya cuenta con cuatro Champions en su palmarés, además del Mundial conquistado con Francia en Rusia. El Real Madrid ni siquiera se sentó a valorar esta oferta del Manchester United, que al recibir un rotundo no se centró en otros objetivos como Maguire, Boateng o Alderweireld, aunque para disgusto de Mourinho, no solo Varane no llegó a Old Trafford, sino que ninguno de los otros pretendidos visten ahora la camiseta del United.