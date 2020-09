Mercado El Madrid no tiene prisa con Bale Entiende que será más sencillo negociar su salida conforme se acerque el 5 de octubre. Hoy vuelve a verse las caras con Zidane y, de momento, no hay ofertas sobre la mesa

Rubén Cañizares

Se desconoce si Zidane y Gareth Bale saben quién es Phil Connors, o si en algún momento de su vida se han echado unas risas con Bill Murray y su gigante papel en Groundhog Day -Atrapado en el Tiempo-, pero si no es así se les puede recomendar que lo hagan. Seguro que a ambos se le haría más agradable volver a verse las caras hoy, aunque ninguno de los dos tenga demasiadas ganas de que sea así, como quedó atestiguado en su último cara a cara.

Fue en la primera semana de agosto. A tres días días de la vuelta de Champions contra el City, Bale solicitó una reunión con Zidane. En ella, el galés fue directo. «¿Voy a ser titular en Mánchester?». La respuesta fue «no». Entonces, Bale preguntó si al menos tendría su oportunidad desde el banquillo, y Zidane volvió a ser franco: «Tampoco». Ahí es cuando Bale le dijo a su entrenador que no tenía sentido que viajara con el resto del equipo, y aunque el deseo del técnico francés hubiera sido no volver a tener que cohabitar con el galés, de momento no es factible.

Zidane no quiere a Bale y el galés tampoco anhela estar bajo el mando de alguien que no le quiere, pero separar sus caminos es un sudoku de difícil solución. Pasan los días, las semanas, los meses y los años, y todo sigue igual. Gareth, de momento, continúa siendo uno de los 25 jugadores de la primera plantilla blanca, y Zizou su entrenador. Veremos si la marmota es capaz de pronunciarse antes de que empiece la Liga, en el caso del Madrid el próximo domingo 20 de septiembre. Pero en el club blanco no tienen prisa: «La competición empieza en diez días, sí, pero el mercado se cierra el 5 de octubre. Queda tiempo para gestionar este asunto. Habrá muchas operaciones que se cierren en los últimos días», explican desde el club.

El Madrid no tiene ninguna oferta sobre la mesa por Bale pero cree que estas primeras semanas de fútbol mostrarán puntos débiles de los equipos, y eso agitará la compraventa de jugadores. En ese escenario ve el Madrid su gran oportunidad para que el galés deje de ser jugador blanco, pero también es consciente que el futbolista no tiene ninguna intención de marcharse y no descarta que el 6 de octubre siga a las órdenes de Zidane.

Reencuentro

Tras dos días de descanso, todos los internacionales se ponen hoy ya a disposición de Zidane, como es el caso de Bale. El equipo tenía programado para este mediodía (12.00) un partido de entrenamiento contra el Rayo, y en él no iba a estar Gareth. Del primer equipo, Zidane solo había incluido en la convocatoria a los jugadores que están desde el primer día de la pretemporada. Los internacionales, como Bale, se ejercitarían aparte, pero el resultado de una prueba PCR de un jugador del Rayo, que está a la espera de saber si son positivos y negativos, provocó que ayer, a última hora de la noche, se suspendiera el amistoso.

Está por ver qué es lo que piensa hacer Zidane con Bale en las jornadas de Liga a disputar antes del cierre de mercado. Como ya ocurriera tras el parón por el Covid de la pasada Liga, la convocatoria por partido de 23 jugadores y la posibilidad de los cinco cambios aumentan las opciones de los jugadores de tener protagonismo durante los partidos, pero parece difícil creer que incluso con estas reglas pospandemia, Zidane vaya a echar mano de Bale. No le quiere en la plantilla y espera que sea definitivo en los 27 días de mercado que aún hay por delante. Prisa, por ahora, no.