Real Madrid El Madrid no hará ninguna oferta por Neymar, solo interesa Mbappé El club blanco no se ha propuesto fichar al jugador, ni piensa realizar esa operación; el único futbolista que marca su futuro es el francés y prefiere esperarle

Tomás González-Martín @tgm46 Actualizado: 08/08/2019 21:53h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Neymar no vendrá al Real Madrid. El PSG mueve los hilos de los intermediarios internacionales para traspasar al brasileño , se habla de Modric, Bale y Keylor en una operación inventada, y se ha encontrado sin respuesta. El Barcelona no se ha movido y son Messi, Luis Suárez y otros excompañeros los que quieren que su amigo vuelva. Pero el PSG y el Barcelona no se llevan bien y se nota que el club francés no quiere negociar con los directivos azulgranas. Prefiere que Neymar se vaya a otro sitio. Por eso, Piqué salió a la palestra y pidió al jugador suramericano que hablara claro y pidiera su regreso al conjunto barcelonés. No lo ha hecho.

El club madrileño nunca pagaría los 68 millones brutos anuales que costaría Neymar, pues percibe 36 millones netos por temporada; y no pagaría 180 millones por un futbolista que hoy no tiene ese valor

El París Saint Germain quiere que se vaya al Real Madrid. Sería un doble golpe al Barcelona. El problema es que el conjunto madrileño no ha hecho una oferta por el delantero. Ni la hará.

El PSG sabe que el Real Madrid desea a Mbappé y ese es el único futbolista del cuadro parisino que concentra los objetivos de la entidad española.

El Real Madrid prefiere esperar al delantero francés y no gastar balas en Neymar. Hay que hacer cuentas, son inversiones muy importantes y Florentino Pérez tiene en su diana una gran inversión: Kylian Mbappé. Esperará un año, como mucho dos si el club francés no quiere venderlo en 2020, pero en una o dos temporadas estará en el Real Madrid.

El club prefiere concentrar su esfuerzo en Mbappé dentro de uno o dos años y realizar el fichaje más importante de la historia del fútbol mundial; el delantero francés no renueva para cumplir ese sueño

Mbappé no ha renovado con el PSG porque desea ser futbolista del Real Madrid, su nueva estrella. Se esperan mutuamente. Neymar no entra en los planes del club español.

El brasileño tiene una ficha inasumible, 36 millones de euros netos anuales, que en España y en la Comunidad de Madrid cotizaría al 43 por ciento y supondrá 72 millones brutos anuales para el Real Madrid. Impagable.

La cruda realidad es que Neymar está devaluado futbolísticamente y no hay ofertas por él. El PSG cree que todavía vale 180 millones al menos, ya no los 222 que pagaron por él hace dos años, y la verdad es que hoy vale mucho menos. El Real Madrid no gastará dinero en el brasileño y concentra el gasto en el futuro de Mbappé, que se convertirá en la mayor inversión del Real Madrid en la historia y en récord mundial de traspaso.