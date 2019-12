Real Madrid El Madrid, molesto por tener 30 horas menos de descanso que el Barcelona Zidane debe decidir si Casemiro juega esta noche en Mestalla o si le reserva, pues suma cuatro tarjetas; Militao será el lateral izquierdo y Bale espera formar en el ataque al lado de Benzema

Zidane piensa en el partido de Valencia de esta noche, que es su misión principal, pero el Real Madrid tiene que defender sus intereses en todas las situaciones y critica que la mejor Liga del mundo no puede decidir que un equipo tenga 30 horas menos de descanso, el 30 por ciento menos que su rival, antes de un partido, el clásico, que se disputa tres días más tarde. Así no se construye el mejor campeonato mundial.

El club blanco puede comprender que un equipo juegue dos y hasta cuatro horas después, siempre que sea en el mismo día, en esa política de ofrecer solo un partido por horario, pero lo que no entiende es que el Barcelona jugara ayer en San Sebastián y estuviera de regreso en casa a las ocho de la tarde, mientras el Real Madrid juega esta noche a las nueve y llegará a la capital de España a las dos de la madrugada del lunes, cuando el partido del Camp Nou se disputa 42 horas después, el miércoles.

Zidane deja en duda si hoy juega Casemiro: «Me equivoco si pienso en el miércoles, primero tengo que pensar en Valencia»

El Real Madrid pidió explicaciones y recibió como respuesta los intereses de las televisiones. Pero tampoco se asimila que un encuentro como el que jugaron la Real Sociedad y el Barcelona, también de máximo interés televisivo, no tuviera horario nocturno, por ejemplo esta noche también. Carvajal ha criticado esta clara desventaja: «Esas 30 horas menos de descanso que tenemos suponen un tiempo fundamental en la recuperación del jugador».

Zidane fue escueto al abordar el litigio: «Es la Liga la que pone los horarios de los partidos y nosotros lo respetamos. No podemos hacer nada en estas cosas, el calendario no lo hago yo. Nosotros lo respetamos y nos va a tocar jugar el miércoles el partido después de jugar en Valencia este domingo. No podemos cambiar todo eso».

El francés mantiene en vilo la alineación de esta noche. Debe decidir si Casemiro es titular o si le reserva para el clásico, pues si fuera amonestado no estaría en el Camp Nou. Militao será el lateral izquierdo. Arriba, Bale espera jugar al lado de Benzema.