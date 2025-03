El Real Madrid, enfadado con Hazard

El Real Madrid está molesto con Hazard. La historia se repite y esto ya cansa. El Real Madrid pago 105 millones por su traspaso el año pasado y ya se sintió decepcionado al ver que comenzaba la temporada y no estaba en forma. La ... historia se repite.

Una mala historia que el jugador confirmó cuando declaro que volvió a los entrenamientos hace doce meses con 80 kilos porque le gusta disfrutar del verano. Este año ha vuelto a suceder lo mismo y eso no ha gustado ni a Zidane ni al club.

Las palabras de Roberto Martínez definieron la realidad: «Está bien, sin lesión, pero no se encuentra preparado para jugar 90 minutos». El año pasado llegó con sobrepeso y este verano ha sucedido algo parecido

Comienza una segunda temporada y el delantero belga ha vuelto a llegar a los entrenamientos con exceso de peso. Las manifestaciones de Roberto Martínez , el seleccionador español de Bélgica, han colmado el vaso de la paciencia madridista.

Roberto Martínez has reconocido que Hazard está bien desde el punto de vista físico en el sentido de que no tiene lesión alguna pero que no está en forma para jugar 90 minutos.

En el Real Madrid no comprenden como un jugador de su talla que ha costado 105 millones puede pasar otro verano sin volver al trabajo a punto.

Y el dato que menos ha gustado en el Real Madrid es que no ha jugado con Bélgica porque no está en forma y sin embargo se ha quedado en la concentración todos estos días en vez de volver a Valdebebas y empezar a ponerse a punto y hacer el trabajo que no ha hecho antes.

Hazard se ha entrenado hoy con el Real Madrid y debe conseguir ponerse en forma en tres semanas. El Real Madrid ganó la Liga sin él y espera conquistar futuros títulos con su aportación.