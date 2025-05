El Real Madrid cree que Zidane cumplirá el año de contrato

¿Será Zidane el entrenador del Real Madrid la próxima temporada? Esa es la pregunta estrella de estos últimos días en el mundo del fútbol y lo seguirá siendo hasta que el entrenador francés, de manera privada y pública, anuncie si cumple el año de contrato que le resta o se marcha del club blanco. El sábado a las 20 horas, cuando la Liga baje el telón, estaremos más cerca que nunca de conocer las intenciones del francés.

De momento, y a la espera de la fumata blanca, en el Real Madrid no se ponen nerviosos. Justo todo lo contrario. El club blanco está convencido que Zidane cumplirá el año de contrato que le resta como técnico merengue: «Estamos seguros de que será así», aseguran a este periódico personas importantes de la entidad: «Tiene un año de contrato y lo va a cumplir», añaden.

No se ha producido, de momento, la tan esperada reunión entre Zidane y Florentino de la que saldrá la decisión que marque el futuro a corto plazo del Real Madrid . Entrenador y presidente centran toda su atención en el partido del próximo sábado ante el Villarreal, en el que una victoria blanca obligaría a hacer lo propio al Atlético en Valladolid y, de no ser así, le daría el título de Liga a los aún vigentes campeones. Ahora no toca otro tema que no sea ese, y tras este emocionante desenlace de Liga es cuando se abordará la continuidad de Zidane en el banquillo del Real Madrid. No antes, como el propio Zidane confesó el domingo tras el partido de San Mamés, y como el propio club había adelantado a este periódico el domingo por la mañana : «Se inventaron que anunció a los jugadores que se marchaba. No ha dicho nada a nadie», explican en el Madrid: «Estamos seguro de que solo hay tres personas que saben su decisión: Veronique, Bettoni y él», añaden.

Hay dos factores que hay que tener en cuenta para resolver este sudoku. El primero es el título de Liga. No es lo mismo querer marcharse del Madrid con un trofeo que con una temporada en blanco. En el primero de los casos, como ocurrió en 2018, se es mas comprensivo que en el segundo. El aficionado del Madrid adora a Zidane, pero habría una parte importante que no entendería su salida sin haber levantado una sola copa en toda la temporada, a pesar de haber peleado Liga y Champions hasta el final.

La otra circunstancia que entrará en juego en la decisión final de Zidane será la capacidad de persuasión de Florentino de convencerle -si es que le comunica que desea irse- que no va a estar en ningún otro club mejor que en el Madrid, y en el proyecto que el presidente le ponga encima de la mesa. El equipo necesita cambios, cambios importantes, y de ser así sorprendería que Zidane no quisiera dirigir el Madrid del futuro y estrenar el nuevo Santiago Bernabéu. Sobre todo, si ahí está Mbappé , objeto de deseo del técnico galo desde hace ya muchos años. ¿Quién se atreve a decir que no a un Madrid liderado por Kylian?: «Zidane quiere un cambio, pero lo que dudamos es si el cambio que quiere es dejarlo por un tiempo o que el club le cambie las bases de la plantilla», deslizan en el vestuario.

Falsa propuesta a Allegri

Además de creer en el la continuidad de Zidane, en el Madrid niegan tajantemente la información que publica hoy La Gazzetta dello Sport en la que Allegri tiene una oferta del club blanco de dos años más uno opcional, a razón de 10 millones de euros netos por temporada: «Es absolutamente falso», aseguran. El técnico italiano, además de Raúl, son las dos opciones en las que trabajaría el club blanco en el caso de que Zidane no decida seguir y su decisión sea inamovible, pero la prioridad del Real Madrid es ver al francés en el banquillo del Bernabéu la próxima temporada. El resto de opciones, de momento no tocan.