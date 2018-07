Real Madrid Lunin: «Soy como el Real Madrid, solo quiero ganar» El guardameta habla de la competencia con Keylor y Courtois: «Aprendo de Keylor, y me fijé en Íker. Veremos cómo será mi futuro»

Tomás González-Martín

Andriy Lunin, 19 años, fue rotundo al presentarse ante la prensa con este mensaje: «Vengo a hacer historia en el Real Madrid». El guardameta tiene las ideas muy claras: «He venido a este club para cumplir el sueño de todo futbolista».

Con la llegada de Courtois, la dirección deportiva deberá decidir, de acuerdo con Lopetegui y el propio guardameta, si es conveniente que se quede en el primer equipo o si es mejor que sea cedido y dispute partidos periódicamente

El ucraniano tiene la cabeza muy bien amueblada. Sabe que su edad y su nueva calidad, exultante en su bisoñez, se enfrenta a la experiencia internacional de dos colosos, los dos mejores cancerberos de los dos últimos Mundiales, Keylor Navas y Thibaut Courtois, que será fichado en cuestión de horas por el club blanco. «Sé que son dos grandes porteros, pero tendré que esperar mi momento».

Lunin respondió con claridad: «Gracias a todos por poder cumplir un sueño, jugar en el Real Madrid. Tengo ambición y quiero poner mi granito de arena para que continúe siendo el mejor equipo del mundo. Lo que me apasiona de este club es su ambición, siempre quiere más, así soy yo también. Vine al Real Madrid porque solo quiere ganar y yo solo quiero ganar. Estoy cogiendo experiencia y después decidiremos que hacemos ante mi futuro».

Valoró a Navas, el titular en su puesto: «Keylor es un gran portero y quiero aprender de él». También elogió a Casillas: «Quiero ser yo mismo y me fijo en muchos porteros para mejorar. Íker fue uno de los guardametas en los que me fijé y al que seguí en su carrera». Analizó lo que significa el Real Madrid: «Estoy muy contento de entrenar con el Real Madrid, el nivel de los futbolistas es muy alto. La sensación de estar en el césped del Bernabéu no tengo palabras para definirla. Hay un gran ambiente en el grupo. Me sorprendió en estos días de trabajo la gran calidad de mis compañeros y el ambiente de la plantilla».

Habló en español en su presentación: «Hablé en español y estoy aprendiendo el idioma, pero me falta mucho». Y alabó a su seleccionador, un mito de Ucrania: «Estoy orgulloso de ser parte del Real Madrid y de ser ucraniano. Shevchenko creyó en mí y debuté con la selección y me deseó mucha suerte cuando conoció mi traspaso».

Cuando se confirme la llegada del Guante de Oro de Rusia 2018, Lunin, Lopetegui y la dirección deportiva del Real Madrid deberán decidir si es bueno que se quede en la primera plantilla, aunque juegue poco, para que adquiera la enorme sabiduría que un futbolista asume en la vida competitiva con el equipo más grande, o si es mejor cederlo para que dispute partidos periódicamente y evolucione como jugador en el campo.