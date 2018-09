Tomás González-Martín

El análisis del día después, frío, pausado, sin el fragor de la batalla del Sánchez Pizjuán, fue tan directo como «educativo» en el Real Madrid. Este campeonato de Liga va a ser el más igualado de los últimos diez años. Los grandes están muy estudiados tácticamente y se les buscan las cosquillas con guerras de guerrillas que triunfan bajo la premisa de una gran presión y un enorme esfuerzo físico, rematado por un contragolpe bien trabajado. El juicio interno de Lopetegui y su cuerpo técnico es cristalino. El Gerona, el Athletic y el Sevilla aplicaron estrategias similares y pusieron en muchos aprietos al Real Madrid, que pudo remontar en Gerona, no pasó del empate en San Mamés y perdió en Nervión.

Carvajal fuerza y quiere jugar; Marcelo e Isco, bajas. El canterano ha expuesto al entrenador que juega el derbi; el brasileño se somete hoy a una resonancia

Las reflexiones del entrenador guipuzcoano el día después del 3-0 las conocían los líderes de la plantilla desde la noche anterior. Sabían que no habían competido en el primer tiempo. El responsable del Real Madrid profundizó ayer en los errores cometidos por sus pupilos. Y quiso levantar la moral de la tropa convirtiendo los fallos en lemas para «no caer en las mismas piedras». Lo intentará hacer sin Isco y Marcelo.

Lopetegui: recuperar el juego y la defensa total: El técnico quiere que el Madrid vuelva al fútbol de conjunto y al «pressing» de los diez hombres de campo

Lopetegui destacó una norma: sus hombres deben volver a jugar como un equipo. Advirtió que los jugadores olvidaron en Sevilla las máximas que ha introducido en el grupo: moverse como un barco, todos conjuntados, sin individualismos. Estos son los puntos clave que el Real Madrid intentará recuperar mañana frente al Atlético.

Hay que presionar arriba

Los futbolistas del Real Madrid olvidaron el Sánchez Pizjuán la primera lección táctica de Lopetegui, ensayada desde el mes de julio: presión muy alta. Es cierto que el Sevilla juega en su campo con el arma del calor, que el miércoles era de 30 grados a las diez de la noche, pero tampoco sirve de justificación para el preparador vasco. Sus jugadores no presionaron, ni arriba ni abajo. No mordieron al rival. Le dejaron tener la pelota, recibirla, tocarla y llegaron con facilidad al área de Courtois, que se sintió fusilado, aunque realizara buenas paradas, como la que no evitó el segundo tanto hispalense. Fue el principal suspenso del conjunto madrileño: la dejación de funciones entrenadas y exigidas como inviolables desde la llegada de Julen. Ya las hacían en la selección española con él como responsable. En el derbi volverá el «pressing» desde arriba.

Defender en bloque

El segundo problema que Lopetegui indicó es que sus profesionales aparcaron para otra vez la defensa en bloque. Es su segunda regla. Todos deben anular a su contrario particular. Cada uno se encarga de un adversario. Deben ejecutarlo todos a la vez, pues el trabajo destructivo en grupo sí obtiene resultados prácticos para robar el balón. Con él se crea la sensación de ser un equipo trabajado. Julen insistirá hoy en esa necesidad.

Concentración y orden

El cuerpo técnico incidió en este capítulo. El Madrid dio imagen de desconcentración en el Sánchez Pizjuán. Con el 2-0 muchos jugadores perdieron la disciplina en los marcajes y en las posiciones. Cada uno actuó de forma descontrolada, desarbolado, sin mantener un orden de equipo. Con la tortura del 3-0 en la retina, los defensores del Real Madrid subieron al ataque incluso a pares, sin que nadie cubriera atrás el hueco y la anarquía fue evidente. Esos riesgos costaron el tercer tanto. Lopetegui no desea que sus hombres pierdan los papeles, en ninguna circunstancia.

No ir a remolque

La falta de presión en momentos concretos de los partidos ha supuesto que cuatro equipos se hayan adelantado al Real Madrid en el marcador: Atlético (en la Supercopa de Europa), Gerona, Athletic y Sevilla. Julen Lopetegui quiere que sus hombres tengan como premisa hacer el primer gol de cada encuentro y, en todo caso, si el tanto no llega, sostener la eficacia defensiva para evitar ir a remolque de un resultado.

Bale necesita apoyo arriba

El galés fue el único futbolista del Real Madrid que rindió en el Sánchez Pizjuán. Disparó, penetró por las bandas, buscó el gol y se sintió solo en diversas fases del encuentro de Sevilla, sin encontrar compañero a quien centrar el balón o combinar en una jugada. Benzema ejerció más de media punta que de delantero centro, un vicio de la era Cristiano, y Bale lo notó, desasistido. Lopetegui trabaja ahora para que el francés juegue más como ariete y sea el apoyo que el británico necesita en punta. Mariano ejerce como «nueve» clásico y el galés sabe que siempre está ahí, en el punto de penalti. Con Benzema no tiene esa seguridad y sus centros no encuentran rematador en bastantes ocasiones.