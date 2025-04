Sigue en directo las celebraciones por el título de Liga del Real Madrid

El Real Madrid ha conseguido su 34º Liga. Quizá la Liga más extraña de los últimos tiempos. La de las mascarillas, la de los estadios vacíos, la de las pausas de hidratación y la de los cinco cambios . Los hombre de Zidane fueron los mejores sobre todo después del parón. Y hoy tendrrán una celebración «a puerta cerrada».

El Real Madrid ha conseguido su 34º Liga. Quizá la Liga más extraña de los últimos tiempos. Y la celebración parece que será igual de diferente. Sin público, con mucho operativo policial... El propio club pidió a sus aficionados que no se personaran en Cibeles debido a la epidemia de coronavirus.

La anécdota de la noche se ha vivido cuando dos operarios de instalaciones urbanas del Ayuntamiento han trepado a la diosa para colocarle la bandera con el escudo del Real Madrid. El club hizo un llamamiento a la responsabilidad y pidió a los aficionados que no viniesen a celebrar al centro de la capital. Mañana tampoco brindarán la liga a las autoridades, algo habitual en estas celebraciones

Cuando en Valdebebas el árbitro ha marcado el final del partido, los conductores han comenzado a hacer sonar sus claxon en las vías aledañas a la diosa. Algunos curiosos aprovechan para grabar sus imágenes, pero no se viven momentos de aglomeración. Las mascarillas las llevan de momento todos los presentes

Agustín y Rafael han cenado esta noche en un restaurante de Gran Vía. El partido lo han seguido a través del teléfono móvil. "Nos hemos acercado al terminar la cena, pero no pensamos quedarnos. Esperamos que la gente tenga cabeza, ya habrá momento para celebrar", aseguran los dos madridistas

Martínez-Almeida elogia el civismo de los aficionados. Muy poca gente se ha acercado a Cibeles, donde además de un generoso dispositivo policial no se ha cortado el tráfico precisamente para eso: para que haya la mayor normalidad posible.

Liu es de China, pero lleva año y medio en Madrid. "He venido a ver si había gente pero me parece muy bien que no haya celebración. El virus sigue estando", comenta.