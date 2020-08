Kroos reconoce «alguna reacción maliciosa» tras el 8-2 del Bayern al Barça

S. D. Actualizado: 19/08/2020 14:26h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La escandalosa goleada del Bayern Múnich al Barcelona en los cuartos de final de la Champions League no disgustó demasiado a los jugadores del Real Madrid. Así lo ha confesado Toni Kroos, que en el podcast 'Einfach mal Luppen' que lleva junto a su hermano Félix ha reconocido que entre los blancos «hubo alguna que otra celebración maliciosa» por la debacle del eterno rival.

«No se puede decir todo lo que se dijo, pero uno se puede imaginar que no hubo pena. Hubo alguna que otra celebración maliciosa», explicó el alemán, que explicó que no es la primera vez que ocurre con una derrota sonada de los azulgranas. De hecho se refirió al gol de Manolas, de la Roma. «La gente corría gritando arriba y abajo por las habitaciones. Todo el mundo lo vive aquí de esa manera».

«Ahora muchos aficionados del Real Madrid, al menos como segundo club, tendrán al Bayern. Con su victoria ha habido otro tema del que hablar», explica aludiendo a la eliminación madridista a manos del City de Guardiola.

Eso sí, el centrocampista reconoce que, pese a haber «superado la eliminación», «eso no significa que no me siga molestando. El Real Madrid tiene que llegar más lejos que a octavos. Pero la temporada ha sido buena».