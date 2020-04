Fútbol Kroos matiza sus palabras sobre la renuncia a una parte del salario El centrocampista se había posicionado en contra de ver su sueldo rebajado por la crisis del coronavirus

El centrocampista del Real Madrid Toni Kroos se había mostrado en contra de una rebaja salarial por la crisis provocada por la pandemia de coronavirus, ya que en su opinión supondría «una donación en vano», y se había posicionado a favor de que se pague «el salario completo y hacer cosas sensatas con él».

Dos días después, el jugador alemán ha matizado sus palabras en Twitter: «Es posible que no se haya traducido correctamente o que algunos no quieran entender. Desde el primer momento, mi opinión bien me conocéis, es ésta: si podemos ayudar a trabajadores y áreas en el Club veo lógico renunciar a parte de nuestro salario,algo que se ha podido comprobar hoy».

«Una reducción de sueldo es como una donación en vano, o para el club», había señalado al podcast de SWR Sport 'Steil extra!'. «Estoy a favor de que se pague el salario completo y hacer cosas sensatas con él», añadió entonces el jugador alemán.

En este sentido, había abogado por que cada uno tome las decisiones que considere convenientes en esta situación. «A todos se nos pide que ayudemos donde sea necesario, y hay muchos lugares donde es necesario», comentó Kroos, que cuenta con una fundación para asistir a niños enfermos y con enfermedades terminales.