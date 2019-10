Real Madrid Kroos, el baluarte del líder, cae en combate El alemán lo ha jugado todo y una lesión de aductor puede impedirle disputar el clásico en Barcelona

Es imprescindible para Zidane. Es el cerebro del Real Madrid, el hombre que dirige el fútbol y mantiene la posesión cuando llegan las nubes borrascosas al conjunto blanco. Tiene el carácter que necesita el equipo en las situaciones complicadas. Gradúa su desgaste y se pone en modo diésel para jugarlo todo, pues el entrenador francés no le ha dado un respiro, dada la ruleta rusa del rendimiento del equipo, invicto en la Liga y débil en la Champions.

Diez partidos: Toni Kroos ha sido titular en las ocho jornadas de Liga y en las dos de la Champions. Suma 836 minutos de competición. lleva un gol y una asistencia. Ha robado 68 balones y ha disparado 14 veces a portería

Zinedine no encuentra un hombre capaz de sustituirle y el maratón de partidos cada tres fechas ha pasado factura al alemán, que sufre una lesión importante en el aductor izquierdo. No viaja con la selección alemana.

Toni Kroos solicitó el cambio pasada la media hora de juego ante el Granada. Las pruebas médicas confirmaron la dolencia. Habló con la Federación Alemana y se quedará en Valdebebas para ser tratado. Se perderá con seguridad los encuentros de Mallorca y Estambul, ante el Galatasaray, y su objetivo es recuperarse para estar en el clásico del Camp Nou el 26 de octubre, reto que hoy se antoja difícil.

Los puntales: Ramos, Kroos, Casemiro, Benzema

Sergio Ramos, Casemiro, Kroos y Benzema forman la columna vertebral del Real Madrid. Los cuatro son fijos en las alineaciones del responsable deportivo del equipo. Las rotaciones del técnico marsellés afectan a los demás, no a este cuarteto. El capitán sevillano juega con dolores en el hombro y cuando no lo hace es por sanción, como sucedió en París. El brasileño regresa de vuelos transoceánicos y vacila al «jet lag» con su presencia perenne en el once y dos goles como rúbrica. El alemán también es intocable. Y el delantero francés no para de jugar, ajeno a su selección por decisiones extradeportivas.

Kroos solo se ha perdido 64 minutos de competición oficial desde el 18 de agosto, fecha del estreno de la Liga en Vigo, que festejó con un golazo desde fuera del área. Ha disputado, por supuesto, los dos encuentros completos de Copa de Europa, que no permitieron precisamente relajarse. Su capacidad de recuperación de balones, un promedio de siete por encuentro, consolida su relevancia como titular.

Sabe adelantar los plazos

El dilema que tiene Zidane es la necesidad de conceder descanso a estos cuatro baluartes. La lesión de Kroos es un aviso. Pero llegan los periplos de selecciones y cualquier intento de reparto de esfuerzos se rompe, pues una docena de sus futbolistas jugarán dos partidos y regresarán dentro de ocho días para medirse al Mallorca 72 horas más tarde. El entrenador marsellés se queda en Madrid con la preocupación de no engrosar el parte de bajas. Le gustaría que algunos de sus pupilos emularan a James, la estrella de Colombia, que no viaja con la tricolor y se queda en Madrid para ponerse a punto y volver a ser titular.

Kroos se puso ayer en manos de los fisioterapeutas para comenzar su trabajo y llegar al clásico del Camp Nou. Quiere jugar allí. El alemán es especialista en cuidarse con esmero y adelantar todos los plazos de sus lesiones. Es la esperanza que responde a la mala noticia de la lesión.