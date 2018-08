Real Madrid Keylor puede irse cedido al City El club inglés no ha hecho oferta oficial, pero tendría que pedir una autorización especial a la Federación Inglesa

Keylor Navas tiene la opción de irse cedido al Manchester City, que busca un guardameta de relevo para cubrir la baja de larga duración de Claudio Bravo, lesionado en su tendón de Aquiles para toda la temporada. Lopetegui cuenta con el costarricense. Él decidirá. Y dice «no».

Keylor aseguró ayer a sus compañeros del Real Madrid, en el entrenamiento, que no se va: «Me quedo aquí, no me iré»

El equipo inglés, entrenador por Guardiola, no ha hecho una oferta oficial por el cancerbero madridista, pero tiene esa posibilidad. Para ello debe solicitar una autorización especial a la Federación Inglesa.

Ahora mismo, la Federación Inglesa solo permitiría al City cubrir esa baja con un fichaje de otro portero de la Premier o de las divisiones inferiores inglesas, o un arquero que estuviera libre de contrato el 9 de agosto, cuando acabó el mercado oficial de traspasos en el fútbol inglés. El préstamo de un jugador es una petición especial que la Federación Inglesa puede conceder o no. se piensa que sí lo admitiría.

