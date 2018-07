Real Madrid Keylor «espera» a Courtois Si el belga llega, a expensas del fichaje de un portero por parte del Chelsea, el costarricense se quedará en el Real Madrid para pelearle el puesto

Tómás González-Martín deportes_abc.es

Después de presentar a Odriozola, el siguiente fichaje de Florentino Pérez puede ser Thibaut Courtois. El internacional belga, mejor guardameta del Mundial, espera que el Chelsea le busque relevo ya para poder venir por fin al Real Madrid, a Madrid, a España, a donde quiere estar, cerca de sus dos lebreles.

Navas tiene contrato hasta 2020 y piensa cumplirlo, no abandonará el Real Madrid; le gusta el reto de competir por jugar

El guardameta belga anhela que su club actual consiga otro portero de garantías para poder venirse al campeón de Europa, un viejo sueño. Las fechas urgen y corren en contra. La Premier cierra su mercado el 9 de agosto y el conjunto londinense debe encontrar un arquero de nivel para poder dejar irse a Courtois, que no ha renovado con el Chelsea precisamente para marcharse al Real Madrid. Tiene contrato hasta 2019 y el equipo inglés ha de venderlo ya si desea obtener un dinero, pues la próxima campaña se le iría libre.

El Real Madrid quiere contratar al cancerbero y se encuentra pendiente de la eficacia del Chelsea para ejecutar la operación. El traspaso costaría 35 millones.

Si Thibaut courtois se hace madridista, tendrá un gran rival por el puesto, pues Keylor Navas no se marchará. El costarricense tiene contrato hasta 2020 y piensa cumplirlo. Vino al Real Madrid a vivir un sueño desde niño y no se marchará porque venga otro contrincante por la titularidad. Al centroamericano le va el reto de competir por jugar. Ayer, un hombre importante del Real Madrid lo dejó muy claro: «Keylor se queda, siempre lo ha dicho, y peleará por jugar». El costarricense no toma la comodidad de marcharse y jugar en otro sitio de menor nivel. Prefiere continuar y luchar por jugar en el campeón de Europa. Ha ganado tres Champions en cuatro años y quiere seguir en ese equipo para conquistar más títulos.

La presumible llegada de Courtois, que ruega que el Chelsea consiga el objetivo de su sustituto, implicaría que Lunin, portero fichado por los blancos hace un mes, sería cedido. El ucraniano, 19 años, es una promesa de futuro y necesita partidos.