Real Madrid Jurgen Klopp ataca sin piedad a Sergio Ramos El entrenador del Liverpool no olvida el papel del capitán del Real Madrid en la final de Kiev

Dos meses después de la final de Kiev, Jurgen Klopp continúa obsesionado con una Champions que nunca ya será suya, y lo sigue justificando en el papel de Sergio Ramos en dicho encuentro, el cual calificó de «despiadado y brutal».

«¿Abrimos de nuevo esa botella? No creo que nos vuelva a ocurrir algo parecido: que le pongan el codo en la cara a nuestro portero, que lancen al suelo a nuestro goleador como si fueras un luchador, y después de todo eso perder el partido. Esta fue la historia. Ramos dijo muchas cosas después que no me gustaron. Era como: ‘Sí, vale, lo que digáis. ¿Qué queréis? Es algo normal’. Pues no, no es algo normal. Si juntas todas las situaciones de Ramos verás un montón de situaciones con Ramos. En la final de Champions anterior, ante la Juventus, él fue el responsable de la roja a Cuadrado y nadie dijo nada entonces. Es como si el mundo aceptara que uses tus armas en cada partido para ganar. La gente esperará que yo sea igual y no, no pienso igual. Si echas el recuerdo atrás y no eres aficionado del Madrid piensas que Ramos fue despiadado y brutal»

El técnico alemán del Liverpool, en plena gira americana de pretemporada, esgrime que, pese a sus críticas, no está obcecado con Ramos. Simplemente quiere explicar una realidad, según su punto de vista, que espera que se soluciones con la llegada del VAR: «Nosotros somos agresivos, pero siempre uso la palabra legal también. Por lo general, si te saltas las normas eres sancionado. Alguien lo verá y te castigará cuatro o cinco partidos. Pero con Ramos no fue así. La gente dirá que soy débil o un mal perdedor o un quejica, pero no es así. No me despierto todas las mañanas y pienso en Ramos. Si el VAR viene, entonces sería una de las jugadas a mirar. No hay que sacar roja, pero quizás si hay que volver a mirar y decir: ‘¿Qué fue eso?’ Eso fue despiadado», concluyó.