Los jóvenes que cuida el Real Madrid para el futuro

1. Andriy Lunin

AFP

El Real Madrid se fijó en Andriy Lunin el año pasado. Su 1,91 de altura y la seguridad que tenía en la portería pese a tener 19 años terminaron de convencer al club para lanzarse a por él en verano. Sin embargo, el fichaje de Thibaut Courtois unido a la permanencia de Keylor Navas le cerraron las puertas del primer equipo. Lunin se foguea ahora en el Leganés, donde la competencia con Cuellar le está impidiendo jugar muchos minutos. Aun así, ha disputado cuatro partidos, dejando en tres de ellos la portería a cero.

2. Sergio Reguilón

AFP

Sergio Reguilón es uno de los descubrimientos de la temporada. Procedente de la cantera madridista, el lateral ha sabido suplir con garantías a un Marcelo que está siendo castigado por las lesiones. Su desparpajo en ataque y su seguridad en defensa han conquistado a la afición del Santiago Bernabéu, que ve en él al sucesor idóneo del brasileño. Esta campaña ha participado en ocho encuentros y es un habitual en las convocatorias del primer equipo.

3. Jesús Vallejo

AFP

Las lesiones han impedido a Jesús Vallejo gozar del protagonismo que habría deseado. El central llegó hace dos veranos al Real Madrid después de una buena experiencia en el Eintracht de Francfort. Su escaso protagonismo esta temporada, habiendo jugado solo dos partidos, parece que puede abrirle las puertas de un equipo para que siga creciendo. Su edad, eso sí, le permite tener margen para recuperar el nivel que mostró en la Bundesliga.

4. Theo Hernández

EFE

La temporada pasada fue habitual verle en la banda izquierda, pero su rendimiento no terminó de convencer al club. Por ello, Theo Hernández hizo las maletas en verano para gozar de minutos en la Real Sociedad. De momento acumula 14 partidos, dejando buenas sensaciones en San Sebastián. El Real Madrid no le pierde de vista. Sus 21 años son una garantía de crecimiento. Conoce la Liga y el club y cuando se le fichó del Atlético se hizo a sabiendas de que era una apuesta de futuro. Podría volver de su cesión el siguiente verano.

5. Achraf Hakimi

Ignacio Gil

Estando Dani Carvajal en la banda derecha, Achraf tuvo muy difícil disponder de muchas oportunidades la temporada pasada. Aun así, logró sumar 17 participaciones. Su buen rendimiento hizo que el Real Madrid optara por una cesión y no una venta en verano. Ahora, Acharf es uno de los habituales en el once titular del Borussia Dortmund. En una entrevista reciente, habló sobre su marcha del Real Madrid: «Soy joven y necesitaba jugar, hacerlo cada semana. Y aquí he tenido la oportunidad de hacerlo».

La llegada de Álvaro Odriozola en verano le terminaó de cerrar las puertas y el hispano-marroquí copió la estrategia de Dani Carvajal años atrás. «Dani me aconsejó venir, me dijo que me ayudaría en mi evolución como jugador y también como persona». El Real Madrid sigue muy de cerca su trayectoria; por otro lado, el Borussia Dortmund ha manifestado su intención de seguir contado con él más allá de junio.

6. Marcos Llorente

AFP

Marcos Llorente está gonzado este año de las oportunidades de las que careció el anterior. La lesión de Casemiro a finales de 2018 le abrió la puerta de la titularidad y el jugador no lo ha desaprovechado. Su rendimiento ha sido de lo más destacado dentro de la mala racha del equipo. Pese a que su falta de oportunidades pudo haberle sacado del equipo, nadie duda ahora de su utilidad dentro de la plantilla. Solari, el primero. Una inoportuna lesión le ha impedido participar en los últimos partidos.

7. Dani Ceballos

Ignacio Gil

Dani Ceballos fue otra de las apuestas de la dirección deportiva del Real Madrid. El club blanco desembolsó más de 15 millones de euros hace dos veranos para hacerse con el talentoso jugador del Real Betis. Si bien en su primera temporada apenas superó la veintena de partidos, esta, con Lopetegui primero y Solari después, ya ha igualado esta cifra. En 22 apariciones con el equipo ha dejado muestras de lo que puede aportar.

8. Fede Valverde

La fuerte competencia en el centro del campo del Real Madrid no le ha permitido gozar de muchos minutos. Aun así, Fede Valverde sabe lo que es vestirse de corto y jugar este año. Lo ha hecho hasta en diez ocasiones.

9. Brahim Díaz

Reuters

Ha sido la última incorporación del Real Madrid. Pep Guardiola quiso retenerlo en el Manchester City, pero el deseo del jugador era claro. El futbolista ha necesitado menos de una semana para debutar con el primer equipo. Poco a poco confía en ir ganando peso dentro de la plantilla e ir acostumbrándose a lo que es defender el escudo blanco.

10. Martin Ödegaard

El Real Madrid fichó a Martin Ödegaard en 2015, cuando el jugador tenía 16 años. Tras pasar por la cantera, el noruego se marchó a probar suerte a Holanda, donde cuajó un buen papel en el Heerenveen. Actualmente juega en el Vitesse, habiendo manifestado recientemente su deseo de triunfar de blanco. Su talento con la pelota puede brindarle esta oportunidad en el futuro y en el club no se olvidan de la perla noruega.

11. Vinicius

Ha sido uno de los últimos en llegar y ya nadie duda de su protagonismo dentro del equipo. Pese a que Lopetegui no le dio muchos minutos, con Solari la cosa es diferente. Sus buenas actuaciones y la crisis del equipo le han brindado una oportunidad de oro que Vinicius no está dispuesto a desaprovechar. Ante el Leganés en Copa del Rey fue el mejor de los suyos, sumando un gol y una asistencia. Ya son muchos los aficionados que le reclaman en el once titular de forma habitual. En 2025 acabará su primer contrato, ya que el club le firmó para ocho años.

12. Rodrygo

EFE

La perla que está por llegar. Rodrygo es uno de los jóvenes jugadores que el Real Madrid ha fichado en los últimos tiempos. Su calidad ya ha sido demostrada en los campos de Brasil y el equipo blanco le espera el próximo verano. Un talento más.