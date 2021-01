Real Madrid De la indignación y el llanto a la carencia de fútbol Después del caótico viaje a Pamplona, el enfado del Real Madrid es mayúsculo, pero el equipo evidencia falta de recursos y de remate

Tomás González-Martín SEGUIR Actualizado: 11/01/2021 01:43h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El madridismo se lo barruntaba. Cuando las cosas comienzan mal, acaban peor. El enfado de la expedición del Real Madrid por el caótico viaje a Pamplona, encerrado cuatro horas en un avión, no era el mejor ambiente para saltar al campo de El Sadar y vencer al Osasuna en un césped congelado por una nieve que volvió a caer en pleno partido ¿Porqué pensaba la afición blanca que ese encuentro no se ganaba? Porque la experiencia dicta que cuando el conjunto blanco no está concentrado en su única misión, las cosas no salen. Zidane, habitualmente prudente, protestó porque su equipo no vivió las condiciones idóneas para disputar esta jornada. El ambiente, es cierto, no fue el ideal para