Real Madrid El incierto futuro de Isco en el Real Madrid Zidane piensa que le puede rescatar; el club tiene ofertas y será el futbolista quien decida

El domingo agoniza la campaña más dura en la vida de Francisco Alarcón. El centrocampista ha vivido los peores momentos como futbolista. En el trasvase de octubre a noviembre pasó de lo mejor, con Lopetegui, al sufrimiento, con Solari. El exseleccionador le consideró su jefe de campo, como lo era en el equipo nacional, e incluso le alineó aunque no estuviera recuperado de una operación de apendicitis. Llegó Solari y todo cambió. Le dijo a Isco que no contaría con él hasta que se encontrara en forma. Le pidió que jugara más rápido y que no retuviera el contragolpe. No congeniaron desde el principio. La indisciplina del centrocampista, que explotó en Éibar por saltar al campo con el 3-0 en contra, fue la espoleta de un antagonismo que persistió en toda la etapa de Solari. Regresó Zidane y el andaluz revivió. Ha participado en todos los partidos con el francés. El entrenador piensa que puede rescatarle y hacerle otra vez importante. El Real Madrid tiene ofertas por él. El jugador debe decidir.

Las opciones: quedarse y pelear por jugar. Zidane le ha manifestado con sinceridad que vienen fichajes y no tendrá un puesto inicial en el once, pero cuenta con él. Además llega Hazard por su zona, la izquierda. Si decide quedarse en esas condiciones, deberá luchar por tener un sitio

«Zizou» ha sido claro con Isco. Llegan fichajes con «hambre» de títulos y no será titular inicialmente. Hazard juega por la izquierda, se espera a Eriksen y puede contratarse un segundo mediocampista. Pero cuenta con él. El malacitano debe valorar ahora si admite esta situación o si es ambicioso y prefiere marcharse a otro equipo donde recibirá mayor protagonismo. Tiene 27 años y se encuentra en el momento de planificar la segunda mitad de su trayectoria profesional, si pretende confirmarse en el Real Madrid o elige un cambio radical.

Las ofertas de la Premier: siempre le gustó la liga inglesa. El Arsenal, el Tottenham y el City de Guardiola se interesan por él. Pep le ha pretendido desde hace años

Francisco Alarcón y su pareja, Sara Sálamo, serán padres en unos meses y esta situación es fundamental. Isco tiene que apostar. Si otorga prioridad a la familia se quedará en el Real Madrid, para continuar viviendo con su familia. Si opta por conceder primacía a su futuro futbolístico, se irá.

La Premier siempre le ha encantado. Cuando renovó por el Real Madrid hace dos temporadas manejó sobre la mesa dos propuestas de Inglaterra. Ahora hay tres clubes británicos interesados en su adquisición: el Tottenham, el Arsenal y el Manchester City de Pep Guardiola, que siempre le ha querido a su lado.

Precio, 85 millones. Si el malacitano elige marcharse a un club donde será más protagonista, el Real Madrid pedirá esa cifra, que «está en mercado»

Zidane ha hablado con él y desea que acabe esta temporada para comenzar otra sin esta pesada carga. El malagueño ha participado en 36 partidos, con seis goles y una asistencia, pero realmente ha jugado veinte encuentros, pues suma 1.728 minutos reales.

El Real Madrid piensa que las circunstancias de este curso tan extraño han suscitado un Isco desconcentrado, no inmerso absolutamente en el fútbol. La entidad tiene ofertas. El traspaso rondaría los 85 millones. El jugador debe tomar una postura. Escuchar las propuestas o elegir el Real Madrid sin tener el puesto asegurado.